Los principales ‘jugadores’ de este tipo de infraestructura en Lima son Emergent Cold Latam, que adquirió Frialsa, Alfrimac, Esmeralda, Friodepo y Ransa. Foto: Andina
Los principales ‘jugadores’ de este tipo de infraestructura en Lima son Emergent Cold Latam, que adquirió Frialsa, Alfrimac, Esmeralda, Friodepo y Ransa. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En el sector logístico, uno de los mercados menos conocidos, es el de almacenes en frío. A diferencia de los almacenes en seco, este segmento es altamente demandado por la industria de alimentos, agroindustrias, farmacéuticas y productos hidrobiológicos. La más reciente investigación de la consultora Binswanger ofrece una mirada a este mercado presenta, el cual se estima moverá US$ 510 millones solo en 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Almacenes en construcción suman 170,000 m², ¿cuáles son las zonas en expansión en Lima?
BSF Almacenes: los retos que enfrenta con los inquilinos de Aldea Logística en Villa El Salvador
Almacenes toman ritmo: tras un arranque ‘tibio’, el sector empieza a moverse

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.