Aldea Logística vendió su participación de almacenes clase A en Villa El Salvador a BSF Almacenes del Perú. (Foto: Difusión)
En mayo último, BSF Almacenes del Perú —del Grupo Algeciras y BSF Chile— anunció la compra de los almacenes tipo A de Aldea Logística Global, ubicados en el distrito de Villa El Salvador. Por medio de esta transacción de US$ 160 millones, de acuerdo a información de Jones Lang LaSalle (JLL), la compañía de capitales chilenos sumó una oferta de mejor calidad de 261,600 metros cuadrados (m2) y, en general, alcanzó una cartera de almacenes por 938,100 m2 en un mercado logístico donde anterior a la adquisición ya era un operador importante. Bajo esta situación, ¿cómo se reconfigura el sector de condominio de almacenes y qué retos enfrentará el operador en los próximos meses?

