¿En qué consiste esta nueva inversión?

Es un almacén propio de Saga Falabella en VES, lo tenemos aproximadamente desde 1999 y en el cual hemos invertido US$ 30 millones para automatizarlo y que hoy fue inaugurado. Para ello compramos 115 robots OSR a una empresa llamada NAPP, que nos permite multiplicar por 7 veces la capacidad de entrega del producto. Es dar una mayor rapidez a ciertos procesos internos. Los hemos colocado dentro de la maquinaria, además de todas las fajas transportadoras para poder recoger los productos desde el centro de distribución lo más rápido posible.

¿Cuánto más podrán atender ahora?

La capacidad que teníamos era de 22 unidades al día y hoy puede ir a 150 mil unidades. En tiempos de Cyber y Navidad la demanda aumenta.

¿Y cómo impacta esto en sus ventas?

Estamos proyectando un crecimiento de venta en unidades y el e-commerce. Para el 2023 va de acuerdo a las expectativas del mercado. Pero apuntamos a que el crecimiento sea para los próximos 10 a 12 años.

Aquí se manejarán productos exclusivos de ustedes….

Son productos comprados por nuestra compañía y que son manejados por nuestro almacén, que se llaman productos 1P, los 3P son de los sellers, pero se manejan en otro almacén, que es de Falabella Naranja.

¿La inversión se ha hecho por etapas?

Los US$ 30 millones se han desembolsado en los últimos 14 a 16 meses porque es un proceso que se ha dado por fases. En esta máquina se puede manipular 900 mil productos y así satisfacer más rápido a nuestros clientes en las demandas que ellos tienen?

¿Se espera ampliar la capacidad de almacén?

La capacidad del almacén es la capacidad que tengamos para crecer ya sea en las tiendas físicas como en la web, en base a ello armamos un proyecto hace 4 a 5 años y hoy lo estamos culminando con esta inversión.

El nuevo cliente que se acerca a Saga Falabella

¿Cómo ven el comportamiento del consumidor ahora en post pandemia?

En pandemia hubo un boom en las ventas del e-commerce pero acabando la fase más crítica de la pandemia, muchos de nuestros clientes volvieron masivamente a las tiendas retomando los estándares normales del balance entre e-commerce, que es nuestra tienda más importante y las tiendas físicas.

¿Qué cambio ven el patrón de compras?

En general, la gente sale bastante más, pero hoy hay un boom distinto, la gente quiere sentirse mejor, se está comprando lo que no se compró en pandemia y el vestuario ahorita en un boom.

¿Hoy se prefiere más la tienda física?

Son complementos, no pude vivir uno sin el otro, si uno tiene una necesidad rápida y ya conoce el producto es más sencillo hacer la compra online pero si quieres probarte un pantalón o comprar un perfume o colchón es una combinación de ambos canales.

¿Cuál es el perfil del cliente post pandemia?

Post pandemia hemos sentido que hay un flujo grande de nuestros clientes a las tiendas físicas, son personas que no eran clientes nuestros antes de la pandemia, y dado los estándares de seguridad que hemos implementado se han quedado. Hubo mucha migración de clientes jóvenes, entre 18 a 25 años de un segmento socioeconómico C pero ligeramente más bajo, que no nos ha probado antes. Probablemente vino de comprar en galerías y ahora nos probó y es cliente nuestro.

¿Las promociones impulsaron ello?

Las promociones han sido las que tenemos antes. Tengo la impresión que era gente que no se atrevía a ir a un local como el nuestro. Son dudas que uno tiene pero cuando uno prueba el producto se dan cuenta que tenemos todo lo que el mercado ofrece y a precios accesibles.

¿Cierre de tiendas?

Hace algunos meses anunciaron de la apertura de una tienda bajo el formato de click and collect, pero con oferta de ciertas categorías ¿planean otros locales así?

Iniciamos con un local de este tipo en Huaraz y hemos abierto otro en Tacna, ciudades donde no estamos presentes ni alguno de los formatos del grupo. Es un plan piloto que lo estamos monitoreando y vamos a ver en los siguientes 3 a 5 meses como avanza y las decisiones que tomamos para continuar con este formatos.

¿Ya evalúan que zonas son más tentativas para ello?

Vamos a ver cómo funciona y en que otras partes puede ser. Son formatos nuevos donde es importante tener un click and collect, venta de kiosko y un surtido de acuerdo a lo que quiere cada ciudad, en cuanto a vestuario y calzado, un poco menos en electro. Son formatos chicos entre 750 m2 y 1,500 m2.

La semana pasada desde el grupo Falabella anunciaron la posibilidad de cerrar entre 5% a 10% de tiendas en Perú, Chile y Colombia ¿qué se piensa sobre este plan para Perú?

La rentabilidad de la tiendas en Perú están de acuerdo a lo planificado. Están andando bien, el comentario que se hizo es más amplio en la región pero estamos siempre analizando oportunidades de mejora. Nosotros analizamos mes a mes que producto es más rentable y hacemos cambios de acorde a lo que vamos viendo. (El anuncio) es un tema que se tiene que ver a nivel total de todas las operaciones.