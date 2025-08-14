La primera fase del parque logístico de Almacenes del Norte (ADN) comenzó a operar oficialmente en julio y fue inaugurada esta mañana. Foto: Almacenes del Norte
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Han pasado seis años desde que Almacenes del Norte (ADN), empresa conformada por inversionistas de Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, anunciara el desarrollo del proyecto ADN Parque Logístico Callao. La primera fase —de un total de seis— comenzó a operar oficialmente en julio y fue inaugurada esta mañana. ¿Cómo avanzan las siguientes etapas y cuál es la demanda actual de los almacenes de esta primera fase?

