La cadena peruana de salones de belleza Montalvo continúa expandiendo su presencia en el mercado local. En junio de 2026, la empresa inauguró un nuevo establecimiento en el segundo nivel de Mall Aventura San Juan de Lurigancho. De esa manera, alcanzó los 50 locales a nivel nacional y reforzó su presencia en uno de los distritos más poblados de Lima, donde ahora opera tres sedes.

La apertura demandó una inversión cercana a los S/ 500,000 y comprende un espacio de aproximadamente 130 metros cuadrados. En este local, la compañía realizará servicios integrales de peluquería y spa, como parte de su estrategia para acercar su propuesta de belleza y bienestar a un mayor número de consumidores.

Además, el nuevo salón forma parte del proceso de transformación que impulsa la marca. La empresa viene desarrollando una estrategia de rebranding orientada a modernizar su imagen y actualizar la experiencia de atención en línea con las nuevas tendencias de la industria de la belleza.

San Juan de Lurigancho ahora concentra tres establecimientos de Montalvo. (Foto: GEC).

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“Hoy la industria de la belleza ha evolucionado hacia una estética más limpia, sofisticada y segura de sí misma. Montalvo ya es una marca con una experiencia de alto nivel y necesitábamos que nuestra imagen reflejara realmente lo que somos hoy”, señaló Claudia Fernández, jefa de Marketing de Montalvo.

La apertura del local en San Juan de Lurigancho se suma a la estrategia de expansión de la compañía, que combina nuevas ubicaciones con la renovación de sus espacios para fortalecer su posicionamiento en el competitivo mercado de la belleza en el Perú.

Montalvo busca modernizar su imagen y experiencia de atención. (Foto: Montalvo).

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Estrategia de crecimiento de Montalvo

En entrevista con Gestión en marzo último, Víctor Hugo Montalvo, fundador del Grupo Montalvo, reveló que la compañía proyectaba invertir hasta S/18 millones en la expansión de Montalvo Institute durante el 2026, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el segmento de educación técnica de corta duración.

Dicho plan contemplaba la apertura de nuevas sedes en Chimbote, Pucallpa, Huacho, Cajamarca, Sullana y Tacna, con inversiones estimadas de entre S/2.5 millones y S/3 millones por establecimiento.

El empresario señaló que las sedes de Pucallpa y Huacho entrarían en operación a mediados de año. Los locales de Cajamarca, Sullana y Tacna, en tanto, serían inaugurados durante el segundo semestre, como parte de una estrategia orientada a ampliar la cobertura educativa en regiones con alta demanda de capacitación técnica.

Además de sus operaciones en Perú y Colombia, el Grupo Montalvo también evaluaba expandirse a nuevos mercados de la región. En ese sentido, la empresa analizaba su eventual ingreso a Chile y Panamá entre 2026 y 2027, aunque aún se encuentra en una etapa preliminar de planificación. Según indicó Montalvo, uno de los principales desafíos para concretar este proceso sería asegurar el acceso al capital necesario para financiar su expansión internacional.