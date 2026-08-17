-El Midagri ha entrado en un proceso de reestructuración por 120 días. ¿Qué cambios se alistan?

En campaña ofrecimos que regresaba el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachcs). Vamos a implementarlo. Estamos haciendo los documentos de gestión que corresponden.

También ofrecimos la simplificación administrativa para poder fomentar la inversión privada. En esa línea, estamos revisando las normas de las diferentes áreas para hacer más ágil la atención al administrado, en este caso, el agricultor.

Marco Vinelli, ministro del Midagri. Foto: Midagri, compartida con Gestión.

-¿Qué normas se analizan?

Hay normas como el Reglamento de Gestión Ambiental y Social (Rgasar), el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), entre otros, que requieren que se reduzcan los plazos o que se incorpore el silencio administrativo positivo, de tal manera que la inversión privada pueda fluir mejor y que los agricultores puedan tener sus permisos rápidos, etcétera.

La reorganización apunta a eso, a tener un ministerio mucho más ágil y que incorpore tecnología, de tal manera que los procesos se puedan hacer en línea , que los pagos de las tasas se puedan ejecutar a través de las billeteras digitales.

-Mencionó la posibilidad de incorporar el silencio administrativo positivo. ¿Será el foco?

[El foco] es reducir todos los plazos y ahí el silencio administrativo positivo, efectivamente, ingresa.

-¿Hoy no se aplica?

De cada 10 procesos, existe en 2, pero en 8 no. Debería ser al revés. Esa es un poco la línea que tenemos para que [los procesos] fluyan y [el ministerio] funcione mejor. [El silencio administrativo positivo] es uno. Pero, lo segundo es que hay muchos trámites en papel y lo que hay que hacer es que sean digitales […].

Y, como decía, dotar de tecnología [a la cartera]: si se tiene que hacer un informe para el que tienen que opinar dos o tres áreas, [la idea] es que todo se centralice en una sola plataforma […].

-La ANA también entró en reestructuración. ¿Qué acciones concretas se ejecutarán? Además, según la ley, la entidad puede pasar al Ministerio del Ambiente, ¿la alistan para su traslado?

No, queda en el Midagri y la vamos a repotenciar. En ANA tenemos un tema aún más álgido. La autoridad no solo responde a agricultura, sino a todos los sectores. Muchas iniciativas privadas de inversión grande, mediana o pequeña pasan por la autoridad.

Lo que estamos haciendo es revisar todos esos trámites para agilizar los procesos y poder digitalizarlos. Por ejemplo, existen líneas base de disponibilidad hídrica. Sin embargo, a cada administrado le pedimos que realice [un nuevo estudio de] disponibilidad hídrica. O, hay estudios ejecutados por la empresa “X”, la información está ahí, por ejemplo, de una cuenca, pero cuando viene la empresa “Z”, se le dice: “haz estudios nuevamente sobre esa misma cuenca”.

-Recuerdo que en junio del año pasado la ANA entró en reestructuración...

Efectivamente, se declaró el año pasado en reestructuración, pero, las conclusiones no se implementaron en ningún caso […] Por eso apostamos por la reestructuración nuevamente, pero esta vez esas conclusiones se tienen que implementar.

En general, sobre toda esa tramitología, que es pesada, nuestra idea es transformarla para que sea muy simple, ágil, digital, para que esto funcione más rápido. Lo que necesitamos es motivar a que el sector privado decida invertir en un país en donde tenga seguridad jurídica, predictibilidad y que no se demore.

Cuatro ejes para el presupuesto del 2027

El Gobierno de Keiko Fujimori se prepara para elaborar su primer proyecto de presupuesto público 2027. Al respecto, el titular del Midagri, Marco Vinelli, indicó que el sector se enfocará en 4 ejes y ahí recaerá su pedido de recursos para el próximo año.

El primer eje es el agua. “Queremos gestionar presupuestos para hacer reservorios, cochas, de tal manera que podamos represar una mayor cantidad de agua para que el agricultor tenga acceso”, indicó.

El segundo es un asunto de asistencia técnica con mercados y el tercero es el acceso a créditos. Y, el cuarto eje que se considerará es la tecnología y la mecanización. “Ahí va a estar enfocado nuestro presupuesto del 2027”, señaló Vinelli.