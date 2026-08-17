El Midagri entró en reestructuración por 120 días. | Foto: Andina
El Midagri entró en reestructuración por 120 días. | Foto: Andina
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Whitney Miñán
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) está en reestructuración. Pero, no es la única entidad del sector. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) también cruza este proceso. En este contexto, Gestión conversión con el titular de la cartera, Marco Vinelli, para conocer, de primera mano, qué estrategia hay detrás de estas decisiones.

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