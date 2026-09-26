Indecopi. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La medida fue oficializada mediante la , publicada en el diario El Peruano, y dispone la difusión del proyecto de directiva, sus anexos y exposición de motivos en la sede digital del Indecopi.

El objetivo es recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas y privadas, así como de la ciudadanía en relación al proyecto normativo.

Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)

Según la resolución, la propuesta busca actualizar la Directiva N° 009-2013-DIR-COD-Indecopi, vigente desde hace más de 10 años, para adecuarla al marco actual de simplificación administrativa y gobierno digital.

El Indecopi estableció un plazo de 15 días calendario, contado desde el día siguiente de la publicación de la resolución, para presentar comentarios, aportes u opiniones. Estos podrán enviarse mediante la Mesa de Partes Virtual del Indecopi, de manera presencial en sus oficinas a nivel nacional o al correo.

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