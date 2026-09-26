El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó este sábado un proyecto de directiva que regula el registro, reconocimiento, participación y funcionamiento de las asociaciones de consumidores.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 000091-2026-PRE/INDECOPI, publicada en el diario El Peruano, y dispone la difusión del proyecto de directiva, sus anexos y exposición de motivos en la sede digital del Indecopi.

El objetivo es recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas y privadas, así como de la ciudadanía en relación al proyecto normativo.

Indecopi. (Foto: GEC)

Según la resolución, la propuesta busca actualizar la Directiva N° 009-2013-DIR-COD-Indecopi, vigente desde hace más de 10 años, para adecuarla al marco actual de simplificación administrativa y gobierno digital.

Asimismo, plantea agilizar los procedimientos relacionados con el registro de asociaciones de consumidores y la celebración de convenios de cooperación institucional, además de fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos y atender vacíos normativos identificados durante la aplicación de la regulación vigente.

El Indecopi estableció un plazo de 15 días calendario, contado desde el día siguiente de la publicación de la resolución, para presentar comentarios, aportes u opiniones. Estos podrán enviarse mediante la Mesa de Partes Virtual del Indecopi, de manera presencial en sus oficinas a nivel nacional o al correo.