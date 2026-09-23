Malware en Perú. (Foto: Difusión)
Malware en Perú. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

El Indecopi indicó que, a través de la “Operación Lumen”, una iniciativa de lucha contra la piratería digital, se bloquearon 132 sitios web en Perú vinculados con la difusión ilegal de contenidos musicales y malware.

La operación, desarrollada del 22 al 23 de septiembre con el apoyo de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI),

Con esta iniciativa, se buscó desarticular la difusión ilegal de contenidos en línea, reducir el impacto de la piratería digital y fortalecer la cooperación regional frente a estos actos ilícitos.

Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)

“Hoy nos enfrentamos a estructuras cada vez más sofisticadas que aprovechan la tecnología para lucrar indebidamente con el esfuerzo creativo ajeno, afectando a miles de creadores, empresas e industrias culturales en toda la región”, afirmó la presidenta ejecutiva del Indecopi, Milagros Maraví.

Asimismo, las visitas a páginas de suscripción o actualización de cuentas de pago pueden crecer entre 3% y 8%.

TE PUEDE INTERESAR

Más de 748 millones de intentos de ciberataques elevan los riesgos para las empresas peruanas
Ciberataques y su impacto financiero: 6 de cada 10 pymes podría cerrar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.