El Indecopi indicó que, a través de la “Operación Lumen”, una iniciativa de lucha contra la piratería digital, se bloquearon 132 sitios web en Perú vinculados con la difusión ilegal de contenidos musicales y malware.

La operación, desarrollada del 22 al 23 de septiembre con el apoyo de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), articuló acciones coordinadas para que las autoridades participantes dispusieran, a través de los proveedores de Internet, el bloqueo de sitios web y aplicaciones que infringen el derecho de autor y los derechos conexos.

Con esta iniciativa, se buscó desarticular la difusión ilegal de contenidos en línea, reducir el impacto de la piratería digital y fortalecer la cooperación regional frente a estos actos ilícitos.

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Indecopi. (Foto: GEC)

“Hoy nos enfrentamos a estructuras cada vez más sofisticadas que aprovechan la tecnología para lucrar indebidamente con el esfuerzo creativo ajeno, afectando a miles de creadores, empresas e industrias culturales en toda la región”, afirmó la presidenta ejecutiva del Indecopi, Milagros Maraví.

Un estudio realizado por IFPI concluyó que el bloqueo de sitios piratas reduce el tráfico hacia plataformas ilegales y orienta a los usuarios hacia servicios de música con licencia, como Spotify y Amazon Music, cuyas visitas pueden aumentar entre 15% y 50%.

Asimismo, las visitas a páginas de suscripción o actualización de cuentas de pago pueden crecer entre 3% y 8%.