La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó las declaraciones formuladas por la presidenta Keiko Fujimori durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que cuestionó que militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo continúen siendo procesados.

Durante el 81.º periodo de sesiones de la ONU, desarrollado en Nueva York, Fujimori afirmó que el Perú “venció al terrorismo”, pero cuestionó que, 34 años después, quienes asumieron esa misión continúen siendo juzgados, pese a que, según sostuvo, se habría demostrado que su derecho al debido proceso fue vulnerado.

Las declaraciones generaron una respuesta de la titular del Poder Judicial, quien se encontraba en Ayacucho participando en el I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, Gestión Judicial y Nuevos Desafíos de la Justicia Familiar”.

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Tello recordó que la presidenta Fujimori había señalado previamente que respetaría la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. En ese sentido, cuestionó que la mandataria haya realizado ante un organismo internacional afirmaciones sobre procesos judiciales que, según dijo, involucran directamente la labor de los jueces.

“(Keiko Fujimori) dijo: ‘voy a respetar separación de poderes y voy a respetar la independencia del Poder Judicial y jueces’, pero parece que lo olvidó”, sostuvo Tello.

La presidenta del PJ consideró que las afirmaciones de Fujimori no pueden ser dejadas pasar y pidió una rectificación por parte de la mandataria.

“Nosotros no podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que, a pesar de que militares y policías han demostrado, dijo ella, que sus procesos han sido transgredidos, el debido proceso transgredido, nosotros continuamos juzgándolos”, señaló.

Tello añadió que, aunque Fujimori no mencionó expresamente al Poder Judicial durante su discurso, corresponde a los órganos jurisdiccionales resolver los procesos dentro de una democracia.

“Que se retracte porque lo ha hecho a nivel internacional, quizás sí cuando venga acá”, afirmó.

Defensa de la actuación judicial

La titular del Poder Judicial sostuvo que los jueces evalúan los casos con objetividad e independencia y que el debido proceso constituye una garantía tanto para militares y policías como para cualquier ciudadano.

Tello reconoció el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas y la Policía durante la lucha contra el terrorismo, pero remarcó que los jueces también tuvieron una participación en ese periodo.

Keiko Fujimori afirmó ante la Asamblea General de la ONU que militares y policías que combatieron al terrorismo continúan siendo juzgados. Foto: Presidencia.

“Para vencer al terrorismo en el país, por supuesto lo reconocemos, militares y policías estuvieron al frente, pero también lo hicieron las juezas y jueces” , manifestó.

En esa línea, recordó que magistrados fueron asesinados durante los años de violencia y que otros jueces procesaron y condenaron a integrantes de organizaciones terroristas.

“También tuvimos jueces asesinados, jueces y juezas que estuvieron a la altura de la responsabilidad que el Estado nos pedía”, afirmó.

Tello destacó además que el Poder Judicial dictó sentencias severas contra responsables de actos terroristas, incluyendo condenas a cadena perpetua.

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“Jueces y juezas condenaron a cuanto terrorista tuvieron bajo su competencia, juzgándolos con sentencias muy severas. Incluso algunos de ellos a cadena perpetua, y uno de ellos, el cabecilla más sanguinario Abimael Guzmán, murió en prisión”, sostuvo.

Finalmente, la titular del PJ rechazó que la actuación de los magistrados durante la lucha contra el terrorismo pueda ser presentada como contraria a esa labor. “Entonces que no se nos diga que jueces y juezas estuvimos de espaldas a la lucha contra el terrorismo”, afirmó.