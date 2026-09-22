Keiko Fujimori, presidenta del Perú, emitió su discurso este martes 22 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, durante el encuentro global desarrollado en Nueva York.

En el inicio de su exposición, señaló que se logró vencer al terrorismo en los años noventa, aunque “34 años después, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”.

En esa línea, cuestionó que la “imposición de agendas que nos han dividido como sociedad”, al punto que acusa la “instrumentalización de la política, afectación de la democracia y debilitamiento de la familia”.

Fujimori Higuchi reconoció que, a pesar de las bondades macroeconómicas del modelo vigente, que permitió triplicar el PBI y elevar en 15 veces las exportaciones, “los últimos gobiernos no fueron capaces de cerrar las brechas sociales que persisten”.

Contra el terrorismo transnacional

La jefa de Estado identificó una serie de desafíos para su gobierno: la delincuencia y el crimen organizado y la reforma educativa para imponer el orden.

Según Keiko Fujimori, las organizaciones criminales transnacionales no pueden combatirse “como un problema aislado”, por lo que destacó las bondades de adherirse a frentes como el Escudo de las Américas para cooperar en esta lucha.

“Son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del estado democrático y de los ciudadanos de bien”, dijo.

Keiko Fujimori en la Asamblea General de la ONU. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

¿No más profesores “bajo amenaza”?

En tanto, sobre la reforma educativa, insistió en el presunto daño de una “agenda” que ha debilitado la labor de los docentes, quienes son presa de “un desorden”, por lo que “no pueden imponer el orden y la disciplina”.

Por ello, se hará de las escuelas “lugares seguros para que enseñen sin miedo”, dado que en algunos casos, por querer corregir al alumno, están “bajo amenaza de denuncias”.

Agregó que su gobierno promueve una profunda reforma educativa que dotará de infraestructura y servicios tecnológicos a los centros educativos para promover así oportunidades que impulsen el desarrollo cognitivo de los futuros ciudadanos, lo cual ayudará a mitigar el avance de la delincuencia.

Dentro de esta reforma, está la creación de una Escuela de Formación de Directores para que estén a la altura y puedan administrar los colegios con autonomía, y así ser “un predictor de mejor calidad de vida”.

Cabe añadir que la presidenta Keiko Fujimori no consideró al fenómeno El Niño una amenaza en su pliego de temas por exponer ante la ONU.