Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron más de 385,000 motocicletas y trimotos, un crecimiento superior al 40% interanual. (Foto: Archivo)
Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron más de 385,000 motocicletas y trimotos, un crecimiento superior al 40% interanual. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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El mercado peruano de creció más de 40% entre enero y agosto de 2026, periodo en el que se comercializaron más de 385,000 unidades, según informó la . Con este avance, las proyecciones apuntan a que el mercado podría acercarse a las 600,000 unidades al cierre del año.

El crecimiento también refleja el mayor peso de estos vehículos dentro de la movilidad del país. Según la AAP, representan alrededor del 56% del , mientras que la motocicleta está presente en el 17% de los hogares del país. Entre los hogares de menores recursos, esta proporción supera el 20%.

Motos ganan espacio en actividades económicas

Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la AAP, señaló que el crecimiento responde también a un cambio en el uso de estos vehículos, que han ganado presencia como herramientas de trabajo, movilidad y productividad.

Según el ejecutivo, la expansión se observa especialmente en actividades vinculadas al , , servicios técnicos, transporte local y emprendimientos, además de .

La motocicleta dejó de ser únicamente un vehículo de transporte. Hoy también es una herramienta de movilidad, trabajo, inclusión económica y productividad para millones de personas”, señaló Morisaki.

Motos y trimotos representan alrededor del 56% del parque automotor peruano, según la AAP. (Foto: Archivo)
Motos y trimotos representan alrededor del 56% del parque automotor peruano, según la AAP. (Foto: Archivo)

Este crecimiento también plantea desafíos para el sector. La AAP identifica como temas pendientes la .

El reto ya no es solamente impulsar el crecimiento del mercado de motocicletas. El verdadero desafío es lograr que ese crecimiento sea más seguro, más formal y sostenible”, sostuvo el representante de la AAP.

El avance del mercado peruano se produce además en un contexto de mayor coordinación regional del sector. La Alianza Latinoamericana de Asociaciones del Sector de la Motocicleta (MotoLatam) reúne actualmente a nueve países, tras la incorporación de Guatemala (, , , , , , y ), y anunció que Perú será sede de su encuentro regional en 2027.

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