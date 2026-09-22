El logotipo de Nvidia. Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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La caída de la valoración bursátil de Nvidia Corp. está enviando una señal de advertencia sobre las perspectivas del fabricante de chips para mantener el fuerte crecimiento de sus ganancias.

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