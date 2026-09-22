The World’s 50 Best Restaurants 2026 generaría un movimiento económico inmediato de aproximadamente US$ 2 millones en servicios de alojamiento, alimentación, transporte, producción y entretenimiento. (Fotocomposición_ Gestión)
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Edgar Velito
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Lima será sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, cuya ceremonia central se realizará el 4 de noviembre. Para Central, el restaurante fundado por Virgilio Martínez, y Maido, el restaurante nikkei de Mitsuharu “Micha” Tsumura —primer lugar del ranking mundial en 2023 y 2025, respectivamente—, la llegada del evento abre una pregunta: ¿quién capitalizará la afluencia de visitantes extranjeros? Ambos chefs conversaron con Gestión durante la presentación oficial organizada por Promperú.

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