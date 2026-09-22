Según las proyecciones de Promperú, la cita generaría un movimiento económico inmediato de aproximadamente US$ 2 millones en servicios turísticos y de producción.

El desglose considera más de 700 pasajes aéreos comprados por asistentes internacionales, alrededor de US$ 400,000 en ocupación hotelera, más de US$ 300,000 en consumo de alimentos y cerca de US$ 300,000 en servicios de producción contratados a agencias locales.

Lima será la sede de la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants, el ranking gastronómico internacional que por primera vez realiza su ceremonia global en América Latina.

Central no espera cambios con el 50 Best Restaurants: el efecto irá a otros negocios

Martínez sostuvo que, para los restaurantes que ya figuran en el ranking, el evento no cambiaría mucho el panorama. “A nivel de los restaurantes que ya hemos logrado algo y hemos tenido una consistencia, creo que seguimos iguales”, afirmó. A su juicio, el efecto recaería en “los demás agentes que no se ven”.

En ese grupo ubicó a los huariques, las cocinas populares y regionales, y a los restaurantes que “probablemente no tienen un formato, una fachada de alta cocina”. También a productores y mercados, que, según indicó, deben prepararse para recibir a los visitantes.

“Lo que estamos fomentando es que la gente no solo se mueva por Lima, sino por distintas partes del Perú”, explicó, en referencia a la Amazonía y los Andes.

Ese enfoque atraviesa su propio negocio. Martínez fundó Central en Lima en 2008, con una propuesta basada en los ecosistemas y altitudes del Perú. Además, lidera MIL, en Cusco, un centro de investigación gastronómica y restaurante de alta cocina, donde trabaja de manera directa con las comunidades altoandinas.

Ambos restaurantes se sostienen en Mater Iniciativa, el centro de investigación que dirige su hermana, Malena Martínez. Desde allí se exploran ecosistemas, productos y comunidades a lo largo del país, y se articula el trabajo científico, cultural y territorial que alimenta la cocina de Central.

El chef añadió que el alcance del 50 Best Restaurants llega a otras industrias. “Es un mensaje para quienes a veces no creen que están relacionados con esto. Viene muchísima gente a hablar de una gastronomía que se basa en su cultura, y cuando hablamos de cultura ya expandimos un poco el mercado”, señaló.

Tsumura coincidió en que los asistentes no se limitarán a los restaurantes de la lista. “Viene a comer a los restaurantes que no conoce”, precisó. Añadió que se trata de un público vinculado a la industria —chefs, periodistas y escritores gastronómicos— que publicará notas y entrevistas en sus medios tras la visita.

Virgilio Martínez, chef y fundador de Central.

Micha busca llevar sus salsas a Chile y apuesta por el Maido Hub

Maido abrió en 2009 en Miraflores como un sushi bar, con sillones de cuero negro y comedores privados en el segundo piso. Fue el primer restaurante de autor de Tsumura, quien lo puso en marcha a los 27 años, tras formarse en Japón y trabajar en el hotel Sheraton. Hoy el chef suma otros negocios en la región: el restaurante Karai, en Chile; el rooftop Mai Mai, en Panamá, junto a su socio Mario Castellón; y la pollería Tori, en Lima.

De cara a la ceremonia, “Micha” indicó que el restaurante ya está preparado para atender a los visitantes del evento y que muchos clientes ya están reservando.

Los asistentes también podrán conocer el Maido Hub, que abrió hace un mes y ya recibe público. Se trata de un espacio de 250 metros cuadrados que funciona como una cocina con mesas, donde los visitantes pueden ingresar y ver de cerca el trabajo del equipo. “La gente que venga para el evento va a poder ver el proceso creativo que tenemos”, comentó.

Durante el día, un equipo trabaja allí en investigación y desarrollo para la carta y el menú degustación de Maido, tanto en cocina como en bebidas. Por la noche, el espacio recibe reservas de grupos más grandes para experiencias diseñadas a medida. El Hub incluye, además, una biblioteca y una especie de museo con memorabilia del restaurante.

Tsumura también avanza con MT, su línea de salsas, que ya se vende en el retail local y se exporta a Estados Unidos. El siguiente destino de exportación sería Chile, en un plazo estimado de un mes, según contó el chef.

Mitsuharu Tsumura, chef y dueño de Maido.

Una vitrina internacional

Según Tsumura, la ceremonia traería cerca de 1,200 personas del exterior, a las que se sumarían turistas que viajan alrededor de la fecha. Asimismo, recordó que es la primera vez en los 24 años de la lista, iniciada en 2002, que el evento se realiza en una ciudad latinoamericana.

Martínez, por su parte, consideró que la elección de Lima transmite un mensaje al exterior sobre la capacidad del país para recibir un evento de esta envergadura “en un mundo polarizado, con problemas y conflictos”.

Sobre la logística, Teresa Mera Gómez, presidenta ejecutiva de Promperú, afirmó que Lima cuenta con capacidad hotelera suficiente y que se coordinan mejoras en transporte y la organización de los eventos específicos, en trabajo conjunto con los cocineros y el sector privado.

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