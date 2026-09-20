Cada año, desde el 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima destina S/ 6 millones de su presupuesto inicial de apertura para la promoción y producción en los dos teatros del Centro Histórico de Lima.
Cada año, desde el 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima destina S/ 6 millones de su presupuesto inicial de apertura para la promoción y producción en los dos teatros del Centro Histórico de Lima.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Las propuestas gastronómicas no son lo único que está moviendo la economía en el Centro Histórico de Lima este 2026. Este año, un cambio clave en la administración de dos de los principales teatros del país —el Teatro Segura y el Municipal— ha permitido que alberguemos una cantidad de temporadas de ópera y ballet similar a la del famoso Colón de Buenos Aires (Argentina). Y para el 2027, “podría ser igual o más intensa la programación de producciones”, adelantan desde la Municipalidad de Lima. El impacto ya se siente en los comercios aledaños.

TE PUEDE INTERESAR

Sudhir Singh, CEO de Coforge (India): “Este año facturaremos US$40 millones en Perú”
“Perú está de moda”: lo que PwC Perú prevé sobre inversión y M&A para el 2027
Manzana Verde apunta a US$10 millones de facturación para el 2027, ¿cómo lo logrará?
Centro Histórico de Lima recibe a nuevo hotel: su plan B para atraer inversiones
La Calera, con 5.5 millones de gallinas, evalúa nueva etapa de inversión post 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.