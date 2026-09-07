Gino Menchola es el actual socio principal de PwC Perú. / Fotos: Hugo Pérez @GEC
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Ani Lu Torres
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Hace unos días, Gino Menchola, actual socio principal de PwC Perú, participó en una llamada con un grupo de inversionistas europeos interesados en desarrollar negocios en el país. Al terminar la conversación, un empresario alemán lanzó una frase que Menchola aún recuerda: El Perú está de moda. El ejecutivo afirma que la consultora está recibiendo más consultas, análisis de inversión, procesos de due diligence y estructuraciones que hace uno o dos años.

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