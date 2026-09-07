De acuerdo a PwC Perú, durante el primer semestre de 2026 cerró con cerca de 60 transacciones relevantes, un nivel que, según Menchola, supera ampliamente al del año pasado. Esta entrevista con el nuevo socio principal de PwC Perú ocurre en el marco de la nueva edición del premio EMA Empresas Familiares, iniciativa que busca reconocer a organizaciones familiares y poner en agenda los retos que enfrentan para trascender generaciones.

¿Cómo están percibiendo desde PwC Perú el apetito de inversión hacia el país?

Estamos recibiendo muchas solicitudes de análisis, de estas revisiones de due diligence, de estructuraciones de inversión y de proyecciones de modelos financieros. También estamos viendo empresas que solicitan una revisión de sus operaciones para poderse vender, con unas tasas muy altas en comparación con lo que sucedía en 2025.

¿Se viene una época de mucho movimiento de inversiones?

Si las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual se cumplen, se vienen momentos de mucho movimiento de dinero y de operaciones de inversión efectiva. Recordemos que hay inversión embalsada.

Cuando habla de “momentos de mucho movimiento”, ¿se refiere a los próximos cinco años?

Los horizontes de inversión son de 12 a 18 meses. El siguiente año yo creo que va a ser importante. Pero es verdad que estos periodos, “la luna de miel de los nuevos gobiernos”, no duran mucho.

El nuevo Gobierno tiene la obligación de dar señales claras de que los beneficios que se esperan obtener van a derivar en beneficios para todos los peruanos y no para un grupo empresarial.

Sectores con mayor movimiento

¿Este mayor interés de inversión es en todos los sectores?

Principalmente los sectores extractivos, minería, hidrocarburos, energía e infraestructura, y son los que reúnen los proyectos de inversión más relevantes que no han salido a la luz durante los últimos años.

Claramente hay sectores que se van a ver impactados por el fenómeno de El Niño y sus consecuencias, como pesca y el transporte, que claramente están en un año de cautela.

¿Y qué se proyecta respecto de empresas extranjeras que evalúan ingresar al mercado peruano?

Nosotros formamos parte de una red internacional muy grande que tiene oficinas en más de 150 países. Entonces, recibimos a través de nuestra afiliación a la red solicitudes, comentarios e inquietudes.

No necesariamente recibimos una solicitud de propuesta para hacer un deal o para comprar una gran minera, pero recibimos solicitudes de inversionistas que quieren saber sobre la situación del país. Y todo eso es mucho más de lo que pasaba hace uno o dos años.

En el caso del sector pesca, ¿qué decisiones están tomando las empresas?

Están bastante más preocupadas por el cambio que va a generar en la biomasa marina los efectos del fenómeno de El Niño, al cambiar la temperatura del mar, que por proyectos de inversión.

Entonces, la mayor parte del destino de las inversiones está previsto para mantener caja y soportar otro año malo.

Fusiones y adquisiciones

Gino Menchola, nombrado Socio principal de PwC Perú. Fotos: Hugo Pérez

¿Cómo está evolucionando el mercado de fusiones y adquisiciones en 2026 frente a lo que se vio en 2025 y qué podría ocurrir hacia 2027?

El número de M&A ha superado ampliamente al año pasado. En el primer semestre del 2026 son cerca de 60 transacciones. Creo que son tres veces lo que significó 2025.

La mayor parte de ellas se dio en el segundo trimestre, lo cual te da un claro indicativo de que estaban sujetas a los resultados electorales.

¿En qué sectores?

La mayor parte de esos M&A que hemos visto nosotros están vinculados a minería, combustibles, energía e infraestructura. Pero hay de todo nivel, también empresas de comercio, tecnología, de renting.

No solamente las inversiones vienen a través de la compra de empresas. Hay empresas que no tenían presencia en el Perú y están decidiendo venir al país. Eso es importante.

¿Cómo se proyecta entonces el mercado de M&A hacia 2027?

Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es un pequeño hipo como consecuencia del embalsamiento que hubo. Pero creo que la dinámica del país, siendo optimista y asumiendo que todas las variables se dan, va a promover interés por el Perú.

Y, otra vez, no solamente habrá transacciones. Habrá empresas que no tenían presencia en Perú y vendrán. Hay un pipeline de transacciones aún no ejecutado que se tiene previsto que se ejecute en los siguientes 12 o 18 meses.

Esas futuras operaciones, ¿de qué ticket hablamos?

Hay tickets que no implican una transacción, sino el desarrollo, por ejemplo, de proyectos mineros que han estado estancados, que involucran cientos de millones de dólares por lo menos.

Chancay y nuevas inversiones

Han pasado casi dos años desde la puesta en marcha del Puerto de Chancay. ¿Cuánto se ha traducido ya en el ingreso de empresas o en consultas de nuevos inversionistas?

En efecto, hay algo. No como se había previsto cuando se anunció el proyecto, pero hay movimiento. No diría, desde nuestra posición, que hemos recibido un volumen tan relevante de empresas que prefieran ahora la utilización de Chancay. Creo que esto será un proceso.

¿Y Perú está captando el interés de empresas que buscan reubicar fábricas desde Asia hacia América Latina?

Hasta el momento no hemos identificado un gran movimiento de fábricas que identifiquen al Perú con su próximo destino.

Sin embargo, hay empresas tecnológicas que siguen viendo al Perú como hub para la región...

El Perú tiene la ventaja, frente a la India y frente a Europa, de la diferencia laboral y de que podemos atender el mercado americano porque tenemos la misma hora que Estados Unidos.

Los costos laborales son mucho más bajos. Tener a un ingeniero desarrollando un agente de inteligencia artificial en el Perú cuesta a una empresa de India probablemente la cuarta parte de lo que costaría en Estados Unidos o en México. Entonces, eso impulsa el desarrollo de ese tipo de centros de atención.

Delegación de facultades del Gobierno

¿Qué medidas de la delegación de facultades presentada por el Gobierno al Congreso podrían ser más efectivas para destrabar inversiones y facilitar los negocios?

La desregulación, la eliminación de barreras burocráticas y la simplificación administrativa. Ese es el mensaje que cubre gran parte del proyecto de delegación de facultades, porque en hidrocarburos se habla de la revisión de los sistemas de otorgamiento de licencias, en minería se habla del registro de habilitación y en el sector financiero se habla de la eliminación de barreras.

Son muchas las cosas que se están discutiendo, pero el común denominador de ellas es que lo que se busca es simplificarle la vida a la inversión, simplificarle la vida a la generación del negocio. Este es un país en el que los últimos años no se puede decir que no hubo interés de inversión. El problema es que la inversión venía y se encontraba con que tenía que pedir 50 permisos para poder operar.

La agenda de los directorios

¿Cómo deberían prepararse hoy los directorios frente a escenarios como el fenómeno de El Niño, problemas logísticos o disrupciones en las cadenas de suministro?

A veces, los directorios pueden tomarse mucho tiempo en tomar acción. En épocas de cambio, sobre todo de expectativa de desarrollo del país, es común pensar: “Esto viene bien. Vamos a esperar a que siga subiendo el precio, vamos a esperar a que siga bajando el riesgo”. Yo les diría que no es momento de esperar, es momento de ejecutar, de tomar decisiones porque las expectativas no necesariamente van a ser siempre buenas.

A las empresas que dependen de la cadena de suministro de la Panamericana Norte o de otras vías para llevar a cabo sus operaciones les diría que hay que protegerse y tomar decisiones no solo de protección financiera, sino también física, para que el impacto sobre las operaciones sea el menor posible.

Y en empresas familiares, ¿qué temas deberían ocupar un espacio mayor en su agenda?

La gobernanza. Es muy importante incorporar directores profesionales independientes que sean capaces de identificar riesgos. La mayoría de empresas familiares incorpora a sus directorios a personas relevantes para la familia o para la producción y comercialización de sus productos, pero todavía es poco común encontrar una visión integral y objetiva.

¿Qué otro reto observa en las empresas familiares?

Hay que asegurar el cambio generacional. Es muy común encontrar una primera generación que desarrolló un gran negocio, una segunda que lo consolidó y una tercera que no está interesada en continuar. Es un reto importante para las empresas familiares: garantizar que la sucesión sea adecuada y permita la continuidad del negocio.

¿Si tuviera que dar un consejo final para las decisiones que tomen gerentes y CEO durante los próximos 12 meses, cuál sería?

Visión estratégica, identificación inmediata de riesgos, de proyecciones y ejecución. No esperar. Mirar con holgura, mirar la situación completa y tomar decisiones.

La hoja de ruta de PwC Perú

Con cerca de 28 años en PwC Perú, Gino Menchola asumió este año el liderazgo de la firma en el mercado local, con el reto de acelerar su modernización. La compañía, que cumplió 100 años en Perú en 2024, ha pasado de ser usuaria de inteligencia artificial a desarrollar agentes de IA para sus clientes, explica el ejecutivo.

Para ello, creó un digital hub desde el que desarrolla herramientas para automatizar y agilizar procesos. El impacto, sostiene Menchola, se refleja tanto en productividad como en rentabilidad: la reducción de tiempos permite ampliar la capacidad de atención y ofrecer servicios más rápidos y precisos. La IA también está dando origen a nuevos servicios, como la auditoría de procesos y agentes de inteligencia artificial. En los procesos de due diligence, por ejemplo, permite pasar de la revisión mediante muestras a analizar un universo mucho mayor de transacciones en menor tiempo.

Sobre el Premio EMA Empresas Familiares 2026: la convocatoria para la inscripción estará abierta hasta el 15 de setiembre. Pueden participar empresas familiares con operación en Perú con una facturación anual desde S/ 5 millones.