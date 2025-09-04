Cuando el uso de las IA se generalice, los abogados se enfocarán exclusivamente en el diseño de estrategias complejas, pues la mayor parte del análisis legal podrá ser automatizada. (Foto: iStock / NongAsimo)
Cuando el uso de las IA se generalice, los abogados se enfocarán exclusivamente en el diseño de estrategias complejas, pues la mayor parte del análisis legal podrá ser automatizada. (Foto: iStock / NongAsimo)
Únete a nuestro canal
Gino Menchola
Gino Menchola

Escribe: Gino Menchola, socio en PwC Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.