La SBS dio luz verde a los seguros paramétricos, una modalidad que busca agilizar el acceso a recursos tras eventos naturales. Estos son sus alcances, coberturas y las condiciones que deberá revisar el asegurado. Foto: Composición Gestión.
La SBS dio luz verde a los seguros paramétricos, una modalidad que busca agilizar el acceso a recursos tras eventos naturales. Estos son sus alcances, coberturas y las condiciones que deberá revisar el asegurado. Foto: Composición Gestión.
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Isabel Aranda
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Los fenómenos naturales representan un riesgo constante para viviendas, empresas y otras infraestructuras en el Perú.

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