Terremotos, lluvias intensas y fuertes vientos pueden generar pérdidas económicas y afectar la continuidad de las actividades, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas de cobertura.

En este contexto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó este mes el reglamento que permitirá la oferta de seguros paramétricos en el mercado peruano.

Se trata de una modalidad distinta al seguro tradicional, pues la indemnización no depende de una evaluación de los daños registrados, sino del cumplimiento de un parámetro previamente establecido.

En este nuevo escenario en el Perú, surgen las interrogantes: ¿Quiénes podrán contratar este producto?, ¿cuánto podría recibir el asegurado y qué factores determinarán ese monto?, ¿qué debería revisar antes de adquirir una póliza de este tipo?

Quiénes podrán contratar el seguro paramétrico

El seguro paramétrico no esta pensado únicamente para empresas. Rodrigo Leyton, intendente de supervisión de reaseguros de la SBS , señaló que en esta primera etapa de implementación podrá ser contratado por entidades públicas, personas jurídicas y organizaciones privadas.

En esa línea, agregó que el contratante puede adquirirlo para una colectividad. Por ejemplo, una ONG podría contratar el seguro para sus miembros, o una entidad financiera podría contratarlo y distribuirlo entre sus clientes.

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No obstante, Leyton planteó que el producto puede tener como potenciales beneficiarios a personas naturales, particularmente a propietarios de viviendas, sin embargo, en esta primera etapa no se ha incorporado.

Por su parte, Martín Penagos, gerente de Líneas Comerciales de Pacífico Seguros indicó que los seguros paramétricos son especialmente atractivos para quienes buscan complementar su protección frente a eventos naturales, así como para negocios expuestos a riesgos climáticos o sísmicos

Agregó que esto se debe a que el proceso para cobrar el seguro puede ser más ágil que uno tradicional, el cual exige verificación de daños y otros sustentos.

Cuánto podría recibir el asegurado y de qué depende

De acuerdo con Rodrigo Leyton no hay un monto único o estándar, sino que cada seguro se diseña de acuerdo con la necesidad y el riesgo que se quiere cubrir. Es este caso, el asegurado puede definir cuanto quiere recibir cuando se active el parámetro.

El vocero de la SBS planteó un ejemplo: Un asegurado no quiere necesariamente contratar una cobertura por el 100% del valor de su vivienda, especialmente si considera que la propiedad ha sido bien construida. En un escenario extremo, estimó que el contratante podría requerir una cobertura equivalente al 50% de su valor.

Suponiendo que la persona cuenta con un seguro tradicional, la indemnización puede tomar varios meses debido a los trámites correspondientes. Con este nuevo seguro paramétrico, en cambio, le permitiría contar con liquidez de manera más rápida ante un desastre.

El nuevo seguro se activa cuando un sismo, lluvia o viento alcanza el umbral fijado en la póliza, sin necesidad de acreditar daños en el inmueble. Conozca quiénes podrán acceder y cómo se determinará la cobertura. Foto: Composición Gestión.

En ese aspecto, indicó que el asegurado podría contratar una cobertura de S/10,000, S/20,000 o S/30,000, equivalente a una parte del valor de su propiedad, para disponer de recursos inmediatos destinados a atender los gastos de emergencia y las primeras medidas de respuesta.

Por otro lado, Martín Penagos de Pacifico Seguros sostuvo que los montos de pago se definen desde el diseño de la póliza. Por ejemplo, en una cobertura por lluvias intensas, la indemnización puede variar según el nivel de precipitación registrado en la zona afectada.

Asimismo agregó que el monto máximo de una cobertura dependerá del riesgo que se busca cubrir, los parámetros y el diseño de la cobertura. Penagos precisó que el monto puede variar significativamente según el tipo de evento y las necesidades aseguradas.

Enfatizó que el costo depende de factores como la probabilidad de ocurrencia del evento, la ubicación geográfica, los parámetros de activación y el monto máximo de cobertura contratado.

Por ello, señaló que no existe un precio de referencia único para este tipo de seguros.

Cabe precisar que, en esta primera etapa, se busca limitar la cobertura a fenómenos naturales sin intervención humana.

Por eso, un aniego provocado por una falla de infraestructura, por ejemplo, no necesariamente entraría bajo esta lógica si existe intervención humana.

Se activa la cobertura, pero no hay daños

A este tipo de situación en particular se le llama “riesgo base positivo”, señaló Rodrigo Leyton. Además, agregó que así no se hayan registrado daños, los asegurados igual tienen derecho a esa cobertura, ya que este seguro paramétrico no está condicionado a demostrar el daño.

En cuanto a Pacifico Seguros, Martín Penagos confirmó que la indemnización se activa por el cumplimiento del parámetro definido en la póliza, independientemente del daño real registrado.

En ese aspecto, aseguró que esa es una de las principales diferencias respecto a los seguros tradicionales.

La brecha de aseguramiento que busca atender el nuevo producto

Se identificó una deficiencia. De acuerdo con Rodrigo Leyton, la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares - INEI) estimó que existen 10 millones de viviendas a nivel nacional de las cuales solo el 4% esta asegurada. Situación que evidencia una brecha de cobertura del 96% en viviendas.

Agregó que esta brecha conecta directamente con el potencial del seguro paramétrico: “las viviendas de autoconstrucción pueden tener dificultades para acceder a seguros tradicionales porque estos pueden exigir documentación técnica que acredite las condiciones de construcción. En cambio, el paramétrico evalúa la ocurrencia del evento y no el daño de la vivienda” finalizó Leyton.

Qué debe revisar el asegurado antes de contratarlo

Una de las consultas más destacas por los usuarios es sobre la importancia de su uso. En esa línea, Leyton indicó que el consumidor debe recibir una guía del producto antes de comprarlo.

“Para el seguro paramétrico hemos establecido una guía del producto que se debe entregar antes de comprar el seguro. En esta guía del producto tiene que estar quién va a ser la agencia de proveedores de datos, hay un agente que calcula, quién es la compañía de seguros, el riesgo, cómo se va a calcular el parámetro, la metodología”, informó a Gestión.

Asimismo sostuvo que esta información tiene que estar a disposición del potencial asegurado. De igual manera, señaló que toda la información se encuentra en las plataformas de la Superintendencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.