La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó, mediante la Resolución SBS N°02248-2026, el funcionamiento de BiPay, con lo cual podrá brindar servicios de emisión de dinero electrónico, transferencias, pagos, recargas y otras operaciones asociadas al uso de billeteras digitales a personas naturales y jurídicas.

La empresa tiene previsto desarrollar sus operaciones con énfasis en segmentos de la población con limitado acceso al sistema financiero formal, aprovechando canales digitales y una amplia cobertura de atención a nivel nacional.

Cabe mencionar que, BiPay forma parte de Viettel Group, conglomerado internacional de telecomunicaciones, industria y tecnología con presencia en diversos países de Asia, África y América Latina. En el Perú, el grupo participa a través de Viettel Perú S.A.C., operador de telecomunicaciones que presta servicios bajo la marca comercial Bitel.

Dato

BiPay, podría ahora competir con otras billeteras digitales, como Yape y Plin.