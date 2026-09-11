SBS. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó, mediante la Resolución SBS N°02248-2026, el funcionamiento de BiPay, con lo cual podrá brindar servicios de emisión de dinero electrónico, transferencias, pagos, recargas y otras operaciones asociadas al uso de billeteras digitales a personas naturales y jurídicas.

Cabe mencionar que, BiPay forma parte de Viettel Group, conglomerado internacional de telecomunicaciones, industria y tecnología con presencia en diversos países de Asia, África y América Latina. En el Perú, el grupo participa a través de Viettel Perú S.A.C., operador de telecomunicaciones que presta servicios bajo la marca comercial Bitel.

Dato

BiPay, podría ahora competir con otras billeteras digitales, como Yape y Plin.

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