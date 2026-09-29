El 57% del presupuesto de EsSalud se destina al gasto en personal, mientras que menos del 16% corresponde a medicamentos, insumos y dispositivos médicos y apenas 5% a inversiones. Así lo informó la presidenta ejecutiva de la institución, Zulema Tomás, durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

La funcionaria detalló que el gasto en recursos humanos bordea los S/ 10,500 millones e incluye al personal comprendido en los regímenes 276 y 728, trabajadores CAS y locadores de servicios. La composición del presupuesto cobra relevancia en momentos en que la entidad enfrenta problemas de abastecimiento, equipos fuera de funcionamiento y una creciente demanda de atención.

Tomás explicó que EsSalud inició el 2026 con un marco presupuestal de aproximadamente S/ 19,000 millones y que hasta el momento se han ejecutado alrededor de S/ 12,000 millones. Sin embargo, advirtió que la institución no alcanzaría al cierre del año el marco inicialmente programado.

“No vamos a llegar a este marco de S/ 19,000 millones”, señaló. Precisó, además, que el presupuesto inicial representa el marco programado y no necesariamente los recursos efectivamente disponibles para gastar.

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Solo 5% para inversiones

La distribución de los recursos tiene consecuencias sobre la capacidad de EsSalud para mantener y renovar su infraestructura y equipamiento. Según Tomás, las inversiones representan aproximadamente 5% del presupuesto institucional.

Como ejemplo, mencionó la situación del Hospital Nacional Guillermo Almenara, donde aseguró que existen cuatro tomógrafos que actualmente no funcionan.

“Almenara tiene cuatro tomógrafos malogrados. Ninguno funciona”, afirmó durante su exposición.

La presidenta de EsSalud señaló que esta situación obliga a tercerizar determinados servicios y sostuvo que problemas similares se presentan en establecimientos de otras regiones.

En paralelo, menos del 16% del presupuesto se destina a medicamentos, insumos y dispositivos médicos, de acuerdo con las cifras expuestas ante la comisión.

Las limitaciones presupuestales coinciden con brechas de abastecimiento dentro de la institución. Tomás señaló que, aunque la información disponible registra una disponibilidad nacional de medicamentos cercana al 89%, existen servicios con indicadores considerablemente menores.

En Padomi, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos no alcanzaría el 50%, mientras que en el servicio vinculado a ambulancias y atención prehospitalaria se encontraría por debajo del 40%, según las cifras mostradas por la funcionaria.

EsSalud: 57% del presupuesto se destina a personal | Foto: Referencial

Insumos de laboratorio: brechas llegan hasta 25%

La situación también alcanza a los insumos utilizados para pruebas de laboratorio. EsSalud registra una disponibilidad promedio de alrededor de 83%, pero existen diferencias importantes entre sus establecimientos y redes.

Tomás señaló que Ayacucho registra aproximadamente 25% de disponibilidad, mientras que en el Hospital Rebagliati el indicador se encuentra alrededor de 37%.

La funcionaria advirtió además problemas de planificación entre infraestructura, equipamiento y contratación de especialistas. Indicó que se han encontrado laboratorios recientemente implementados que no pueden aprovechar plenamente su capacidad debido a la falta de personal especializado.

Según explicó, la compra de equipos debería estar acompañada previamente por la planificación del recurso humano encargado de utilizarlos.

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EsSalud tiene S/ 5,600 millones pendientes de cobro

A la composición del gasto se suma la cartera pendiente de cobro. Tomás informó que EsSalud registra alrededor de S/ 5,600 millones entre deuda tributaria y no tributaria.

Parte de estas obligaciones corresponde al sector público. La presidenta ejecutiva cuestionó que recursos destinados al Seguro Social sean transferidos a gobiernos regionales y municipalidades, pero no necesariamente terminen llegando a EsSalud, pese a que la institución continúa brindando cobertura a los trabajadores asegurados.

Por ello, planteó evaluar un cambio en el mecanismo de transferencia para que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue directamente a EsSalud los recursos correspondientes, en lugar de canalizarlos previamente a través de los gobiernos subnacionales.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, quien participó en la misma sesión, precisó que la deuda del Estado con EsSalud asciende aproximadamente a S/ 2,330 millones y corresponde principalmente a gobiernos regionales y municipalidades.

Sheput sostuvo que existen casos en los que los recursos transferidos para cumplir estas obligaciones terminan destinados a otros fines. Ante ello, planteó establecer consecuencias legales para las autoridades responsables.

“Eso debería tener un carácter penal”, afirmó. El ministro añadió que el MTPE respaldaría una iniciativa legislativa que busque impedir que estos recursos sean utilizados para otros propósitos.

Presupuesto de EsSalud: cuánto va a personal y medicinas |Foto: Andina

Brecha de más de 1,400 camas UCI

Los problemas presupuestales se producen mientras EsSalud enfrenta importantes brechas en su capacidad asistencial. Tomás informó que la institución cuenta actualmente con 561 camas de cuidados intensivos para una población cercana a 13 millones de asegurados.

Según señaló durante su presentación, para esa cantidad de asegurados debería disponerse de al menos 2,000 camas UCI. Bajo esa referencia, la brecha supera las 1,400 camas.

La presión también se observa en las emergencias. Tomás relató que durante una visita al Hospital Sabogal encontró 159 pacientes en emergencia, mientras que el establecimiento cuenta con 99 camas de hospitalización. En otra visita al Hospital Rebagliati encontró 403 pacientes en emergencia.

Alrededor del 36% de quienes llegan a estos servicios corresponde a prioridades 4 y 5, indicó, pese a tratarse de casos que deberían poder resolverse en el primer nivel de atención.

Tomás atribuyó parte de esta concentración a las carencias existentes en las redes de menor complejidad, entre ellas la falta de medicamentos, especialistas y equipos. La presidenta de EsSalud sostuvo que la actual gestión busca fortalecer estos establecimientos para reducir la presión sobre los hospitales de mayor complejidad.

El Niño: EsSalud cuenta con S/ 1,000 millones

Otro frente es la preparación frente al Fenómeno de El Niño. Zulema Tomás señaló que se había presupuestado alrededor de S/ 4,000 millones para estas acciones, pero actualmente EsSalud cuenta con aproximadamente S/ 1,000 millones para enfrentar sus efectos.

La funcionaria indicó que no encontró un plan de acción específico para la coyuntura actual y que ahora se prepara uno de respuesta inmediata. Como parte de ello, equipos de EsSalud fueron enviados a Tumbes y Piura y se ha priorizado la intervención en 30 establecimientos de salud.

Las acciones se concentrarán principalmente en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Tomás advirtió sobre el riesgo de un incremento de enfermedades como dengue y leptospirosis, además de infecciones digestivas y respiratorias.

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