El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Alberto Tejada, comenzó su participación en el Debate Municipal Lima 2026 compartiendo su visión de ciudad y cuestionó la problemática del transporte, inseguridad y salud pública. El médico y exalcalde de San Borja también planteó medidas para combatir la delincuencia, mejorar el sistema de transporte, apoyar a la juventud y fortalecer la salud pública.

Así, en el inicio de su participación, recordó su experiencia como árbitro de fútbol y autoridad municipal, indicando que las políticas innovadoras adoptadas en su gestión serán trasladadas a la capital peruana para transformar la realidad de la ciudad y tener una Lima moderna, ordenada y segura para todos.

En las dimensiones social y territorial, Tejada dividió sus principales propuestas en cuatro ejes. El primero fue el combate a la inseguridad. En ese aspecto, propuso que liderarán las políticas de seguridad ciudadana para que la Policía Nacional del Perú (PNP) cumpla con su deber.

Sobre las propuestas de otros candidatos relacionadas con el Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5), consideró que hay cierto desconocimiento sobre ese tipo de infraestructura.

“Nosotros sí creemos que debe haber una central de respuesta inmediata, multipropósito, porque eso es un C5I realmente. No solamente está enfocado en la seguridad, sino en otros asuntos, en otras operaciones paralelas también, como la seguridad de defensa civil, bomberos, el SAMU (ambulancias), y por supuesto el clima, el control del tránsito y todo lo demás. Y nosotros sí lo vamos a hacer”, afirmó.

Replantearían corredores de transporte

El segundo eje de las propuestas de Tejada fue el tránsito. En ese aspecto, reconoció que los problemas relacionados con ese asunto son vividos por los ciudadanos todos los días. En ese sentido, afirmó que el tránsito realmente requiere respuestas inmediatas.

“Tenemos que replantear los corredores en Lima, por supuesto los existentes, los que faltan licitar, y nuevos corredores como medidas inmediatas. Tenemos que interconectar ciclovías, que son importantes. Tenemos que actuar con semaforización inteligente y tenemos que terminar ya la Línea 2 del Metro, que por una diferencia realmente absurda de trámite, no sale a superficie”, manifestó.

Asimismo, indicó que impulsarán el avance del proyecto el tren de cercanías entre Ancón y Lurín. En su opinión, esa iniciativa tendrá una mayor utilidad y será más económica que la Línea 3 del Metro de Lima.

Contenedores de superficie para limpieza y “tecnoparques”

La limpieza pública fue el tercer eje de las propuestas de Tejada. Así, anunció que instalarían contenedores de superficie financiados por los rellenos sanitarios que producen energía, compostaje y bonos de carbono. De esa manera, afirmó que los residuos dejarán de ser parte del paisaje urbano.

En tanto, también mencionó su plan Jóvenes con Propósito como cuarto tema. En ese aspecto, planteó implementar colegios deportivos y “tecnoparques” para el acompañamiento de estudiantes de nivel secundaria.

“La idea es todos los jóvenes de Lima terminen con un oficio inmediatamente con la educación secundaria. Y lo vamos a hacer en estos 21 modelos de parques zonales que tiene Lima, sobre todo en estos lugares de alta población”, remarcó.

Añadió que estos “tecnoparques” existen en otros países como Colombia. Dichos formatos pueden adaptarse a grandes extensiones que hay en muchos lugares para que los jóvenes, en un convenio con la empresa privada, terminen la secundaria con un empleo en la mano, adicionalmente de capacitarlo en un oficio.

Salud pública: convenio con Essalud y el SIS

Consultado por las iniciativas para fortalecer la salud pública, Tejada refirió primeramente que 200 personas mueren diariamente por enfermedades crónicas y que la mitad de esos decesos podría evitarse si hubiera prevención. En ese sentido, planteó como necesario un convenio entre el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) y el SIS (del Ministerio de Salud) o Essalud para atender a pacientes con colesterol, hipertensión o diabetes.

De esa manera, consideró que se podrían descomprimir los hospitales, asegurando el acceso a medicamentos genéricos.

En salud mental, planteó su abordaje en cada distrito para enfrentar el “deterioro de la sociedad”, considerando que el descuido de ese asunto también es un desencadenante de la violencia. En ese sentido, afirmó que promoverán centros de rehabilitación.

Planificación urbana y más carriles para el transporte público

En otro momento, Tejada fue consultado por la planificación urbana y el candidato admitió que ese aspecto está ausente, pero que es imprescindible. En su observación, Lima “implosiona” después de la década de 1970 hacia la zona norte, generando ahora que puentes como Del Ejército, Tacna y Abancay sean un cuello de botella.

“Lima no fue pensada en este gran territorio. El arquitecto Belaúnde casualmente es un pionero de esa planificación y de la vivienda social, pero con una diferencia de lo que hoy día son los programas de Techo Propio enfocados solamente a la vivienda, sino una vivienda con servicios, con escuela, con centros de salud, con recreación”, anotó.

En ese sentido, destacó el enfoque de una vivienda de acción social integral y, sobre todo, orientada al desarrollo. “Hay que apelar a los bancos de tierra que existen a la periferia”, finalizó.

De otro lado, también respondió a una pregunta sobre la posibilidad de disminuir carriles para el transporte privado y orientarlas al transporte público; y afirmó que adoptaría esa medida, así como implementar más ciclovías, pero preservando el medio ambiente.