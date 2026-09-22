Son 13 los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana que debatirán este lunes 21 de septiembre. Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC
Son 13 los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana que debatirán este lunes 21 de septiembre. Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC
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Redacción Gestión
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Este lunes 21 de septiembre se realizó la primera jornada del debate electoral entre candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana. : Visión de la ciudad y presentación de los candidatos; interacción entre candidatos de duplas y ternas; preguntas de la ciudadanía y mensaje final de los candidatos.

¿Qué dijeron los candidatos en materia de transporte?

Durante el primer bloque, la candidata Susel Paredes Piqué de Ahora Nación, mencionó que Lima es una ciudad abandona a su suerte. “Somos víctimas de la de la delincuencia y extorsión y nos demoramos 5 horas en el tŕafico. Los limeños viviemos mal y la culpa la tienen nuestras autoridades”.

Vamos a mejorar el transporte público. Vamos a priorizar a los vecinos de las zonas altas y del Cercado, que son los que más sufren por la pasividad de Rafael López Aliaga. Los que viven en cerros y quintas que hasta ahora no tienen agua ni teleférico”.

Inicia segundo bloque, en duplas. Nota en desarrollo

Debate Municipal para Lima Metropolitana. Estos son los partidos políticos que participarán en la primera jornada. Foto: JNE
Debate Municipal para Lima Metropolitana. Estos son los partidos políticos que participarán en la primera jornada. Foto: JNE

¿Qué candidatos a la alcaldía de Lima participaron en el debate?

En total son 26 las organizaciones políticas que aspiran a la alcaldía de Lima Metropolitana, y por criterio del JNE, el debate se dará en dos jornadas.

En esta ocasión, abren el espacio de exposición 13 candidatos:

  • Samir Frank Quispe Caballero — Batalla Perú.
  • Ricardo Belmont Cassinelli — Partido Cívico Obras.
  • Carlos Bruce Montes de Oca — Partido Democrático Somos Perú.
  • Victoria Betzabé La Cruz Garcés — Partido Morado.
  • Segundo Valdez Zavala — Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap).
  • Elio Fernando Riera Garro — Alianza para el Progreso.
  • Sandro Caller Gutiérrez — Partido Patriótico del Perú.
  • Flor de María Hurtado Valdez — Partido Demócrata Verde.
  • Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar — Juntos por el Perú.
  • Luis Alberto Huette Tolentino — Partido Político Pueblo Consciente.
  • Susel Ana María Paredes Piqué — Ahora Nación.
  • Daniel Belizario Urresti Elera — Podemos Perú.
  • Yehude Simon Munaro — Coalición Transformadora Tierra Verde.

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