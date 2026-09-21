Al 31 de agosto de 2026, la inversión valorizada acumulada en las infraestructuras de transporte concesionadas ascendió a US$ 14,820.2 millones, cifra que representa un avance de 64.6% respecto al compromiso total de inversión. Foto: Ositrán.
Al 31 de agosto de 2026, la inversión valorizada acumulada en las infraestructuras de transporte concesionadas ascendió a US$ 14,820.2 millones, cifra que representa un avance de 64.6% respecto al compromiso total de inversión. Foto: Ositrán.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las inversiones ejecutadas en las infraestructuras de transporte concesionadas supervisadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) entre enero y agosto de 2026 alcanzaron los US$ 895.3 millones, monto que representa un incremento de 29.6% respecto al mismo periodo de 2025.

Por su parte, las inversiones valorizadas en carreteras alcanzaron los US$ 94 millones, cifra que superó en 188.5% a la registrada entre enero y agosto de 2025.

Inversiones destacadas por sector

La concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registró el mayor volumen de inversión acumulada durante el año, con US$ 303.3 millones valorizados entre enero y agosto, monto superior en 2% al alcanzado en igual periodo de 2025.

Solo en agosto de 2026, las inversiones totales valorizadas en las infraestructuras de transporte concesionadas sumaron US$ 69.9 millones.

En el sector aeroportuario, las inversiones valorizadas ascendieron a US$ 49 millones. De ese total, Lima Airport Partners concentró US$ 47.4 millones en inversiones directas en mejoras por el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. A su vez, el Primer Grupo de Aeropuertos registró valorizaciones por US$ 1.59 millones, vinculadas principalmente al mantenimiento periódico al sistema eléctrico de los aeropuertos de Chiclayo, Piura, Talara y Tumbes.

Entre los concesionarios que más ejecutaron en agosto estuvo LAP, a cargo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
Entre los concesionarios que más ejecutaron en agosto estuvo LAP, a cargo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

En la Red Vial se dinamizaron US$ 13.2 millones. IIRSA Sur Tramo 4 registró inversiones valorizadas por US$ 5.68 millones, destinadas principalmente en el avance de la ejecución de la obra accesoria por seguridad vial-mejoramiento del Sub-Tramo Asillo-San Antón y la ejecución de la obra accesoria inserción urbana y acondicionamiento de drenaje del Centro Poblado de Sangari. Asimismo, la concesión IIRSA Norte ejecutó inversiones valorizadas por US$ 3.59 millones en el avance de obras accesorias.

De igual manera, la concesión Red Vial N.° 6 alcanzó inversiones valorizadas en US$ 1.35 millones en el avance de la obra paso peatonal San Clemente.

En el ámbito portuario, la mayor valorización correspondióal Terminal Portuario de Paita, que ejecutó inversiones por US$ 1.87 millones destinadas al sistema de contención de derrumbes del área colindante al terminal portuario y la ampliación de reefer racks.

Avance respecto al compromiso de inversión total

Al 31 de agosto de 2026, la inversión valorizada acumulada en las infraestructuras de transporte concesionadas ascendió a US$ 14,820.2 millones, cifra que representa un avance de 64.6% respecto al compromiso de inversión, que asciende a US$ 22,944.7 millones.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño: Ositrán plantea que concesiones viales realicen obras más allá de sus contratos
Cosco Shipping afirma que seguirá “peleando” contra supervisión de Ositrán en Chancay
Línea 2 del Metro de Lima: culminar obra tardaría 15 años en total, advierte Ositrán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.