Las inversiones ejecutadas en las infraestructuras de transporte concesionadas supervisadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) entre enero y agosto de 2026 alcanzaron los US$ 895.3 millones, monto que representa un incremento de 29.6% respecto al mismo periodo de 2025.

Las inversiones valorizadas en aeropuertos ascendieron a US$ 484.7 millones, lo que significó un crecimiento de 53.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las inversiones valorizadas en carreteras alcanzaron los US$ 94 millones, cifra que superó en 188.5% a la registrada entre enero y agosto de 2025.

Inversiones destacadas por sector

La concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registró el mayor volumen de inversión acumulada durante el año, con US$ 303.3 millones valorizados entre enero y agosto, monto superior en 2% al alcanzado en igual periodo de 2025.

En esta megaobra vial se valorizaron inversiones por US$ 5.15 millones en equipamiento electromecánico, avances de la instalación de las puertas de andén y del sistema de control de pasajeros de las estaciones.

Solo en agosto de 2026, las inversiones totales valorizadas en las infraestructuras de transporte concesionadas sumaron US$ 69.9 millones.

En el sector aeroportuario, las inversiones valorizadas ascendieron a US$ 49 millones. De ese total, Lima Airport Partners concentró US$ 47.4 millones en inversiones directas en mejoras por el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. A su vez, el Primer Grupo de Aeropuertos registró valorizaciones por US$ 1.59 millones, vinculadas principalmente al mantenimiento periódico al sistema eléctrico de los aeropuertos de Chiclayo, Piura, Talara y Tumbes.

Entre los concesionarios que más ejecutaron en agosto estuvo LAP, a cargo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

En la Red Vial se dinamizaron US$ 13.2 millones. IIRSA Sur Tramo 4 registró inversiones valorizadas por US$ 5.68 millones, destinadas principalmente en el avance de la ejecución de la obra accesoria por seguridad vial-mejoramiento del Sub-Tramo Asillo-San Antón y la ejecución de la obra accesoria inserción urbana y acondicionamiento de drenaje del Centro Poblado de Sangari. Asimismo, la concesión IIRSA Norte ejecutó inversiones valorizadas por US$ 3.59 millones en el avance de obras accesorias.

Por su parte, Autopista del Sol reportó inversiones valorizadas en US$ 1.83 millones, asociadas al avance de la ejecución de las obras obligatorias Evitamiento Chiclayo Zona Norte, Puente Lambayeque e Intercambio Vial Lambayeque, así como de las obras de rehabilitación para la reconstrucción de los sectores afectados por el FEN 2023 en el tramo Trujillo-Chiclayo.

De igual manera, la concesión Red Vial N.° 6 alcanzó inversiones valorizadas en US$ 1.35 millones en el avance de la obra paso peatonal San Clemente.

En el ámbito portuario, la mayor valorización correspondióal Terminal Portuario de Paita, que ejecutó inversiones por US$ 1.87 millones destinadas al sistema de contención de derrumbes del área colindante al terminal portuario y la ampliación de reefer racks.

Avance respecto al compromiso de inversión total

Al 31 de agosto de 2026, la inversión valorizada acumulada en las infraestructuras de transporte concesionadas ascendió a US$ 14,820.2 millones, cifra que representa un avance de 64.6% respecto al compromiso de inversión, que asciende a US$ 22,944.7 millones.