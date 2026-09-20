La Mesa de Conectividad establecerá un cronograma de trabajo continuo para dar seguimiento a los acuerdos entre el sector público y privado, con el objetivo de que cada avance fortalezca la imagen país, dinamice el turismo y genere mayores oportunidades de crecimiento para todas las regiones. Foto: Mincetur.
La Mesa de Conectividad establecerá un cronograma de trabajo continuo para dar seguimiento a los acuerdos entre el sector público y privado, con el objetivo de que cada avance fortalezca la imagen país, dinamice el turismo y genere mayores oportunidades de crecimiento para todas las regiones. Foto: Mincetur.
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Redacción Gestión
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Con la visión de elevar la competitividad del país, generar desarrollo económico y social, y consolidar al Perú como un destino de clase mundial, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lideró la reinstalación de la Mesa de Conectividad Aérea.

La sesión fue presidida por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, junto a la viceministra de Turismo, Liz Chirinos Cuadros. El encuentro contó con la participación activa de gremios representativos como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y representantes de aerolíneas globales y nacionales.

Durante la reunión, se destacó que la conectividad aérea es una fortaleza estratégica fundamental para la competitividad del Perú y la atracción de viajeros.

“El propósito de esta mesa es articular esfuerzos para que la conectividad aérea impulse la competitividad del país y se consolide como el puente que conecta nuestra riqueza cultural y natural con el mundo. Nuestra posición estratégica en la región es una ventaja clave que debemos potenciar para generar empleo y desarrollo. Para hacer crecer el turismo, viajar al Perú debe ser competitivo y recorrer sus regiones debe ser sencillo y gratificante”, sostuvo el ministro Rogers Valencia.

La Mesa de Conectividad establecerá un cronograma de trabajo continuo para dar seguimiento a los acuerdos entre el sector público y privado, con el objetivo de que cada avance fortalezca la imagen país, dinamice el turismo y genere mayores oportunidades de crecimiento para todas las regiones.

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