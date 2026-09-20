El vacacionista nacional gasta, en promedio, S/ 718 por persona y permanece cuatro noches en el destino elegido, según el Perfil del Vacacionista Nacional 2025, presentado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

El estudio revela, además, que el 61% de los vacacionistas se desplaza fuera de su región de residencia y que el 68% ha visitado el destino elegido en más de una oportunidad.

Actividades preferidas del turista

Asimismo, el vacacionista peruano combina diferentes experiencias durante un mismo viaje.

La gastronomía y la cultura son las actividades más realizadas, ambas con un 88%; seguidas por naturaleza (74%), compras (68%), entretenimiento (63%), sol y playa (52%) y aventura (41%).

Entre las experiencias preferidas destacan visitar restaurantes regionales y mercados de insumos, recorrer ciudades y plazas, conocer iglesias y sitios arqueológicos, pasear por lagos y reservas naturales, observar flora y fauna, comprar artesanías y disfrutar de las playas.

¿Qué motiva al peruano a viajar?

Conocer nuevos lugares es la principal motivación para viajar, señalada por el 38% de los vacacionistas. Le siguen relajarse o descansar (25%) y compartir una experiencia en familia (15%). Al momento de elegir un destino, los viajeros valoran principalmente la naturaleza (39%), el clima cálido (26%), la seguridad (23%), la variedad de atractivos turísticos (22%) y la tranquilidad del lugar (18%).

Las recomendaciones de familiares y amigos son la principal fuente de inspiración para viajar, con un 48%. Por su parte, las redes sociales representan el 23% y las promociones de viaje, el 14%. Cuando buscan información para organizar su recorrido, el 64% recurre a las redes sociales, el 28% consulta páginas web especializadas en viajes y el 21% considera las recomendaciones de otras personas.

“Durante el 2025 se registraron 46.3 millones de viajes por turismo interno, equivalentes al 95% del nivel alcanzado antes de la pandemia. Estos desplazamientos generaron un movimiento económico de US$ 7,045 millones, cifra que representa el 125% de lo registrado en el 2019″, señaló Teresa Mera, presidenta ejecutiva de Promperú.

“Estos resultados evidencian que el turismo interno no solo continúa recuperándose, sino que también genera un mayor valor económico para el país. La oportunidad está en incrementar la frecuencia de los viajes, diversificar los destinos visitados y promover experiencias que favorezcan una mayor permanencia y gasto”, añadió.

La gastronomía y la cultura son las actividades más realizadas, ambas con un 88%, por el turista nacional. Foto: PromPerú.

El perfil del vacacionista nacional 2025 muestra que los peruanos organizan sus viajes principalmente por cuenta propia. El 90% contrata los servicios por separado y solo el 10% adquiere un paquete turístico en su ciudad de origen. Para financiar el viaje, el 72% utiliza sus ahorros; el 27%, su sueldo del momento; y el 10%, una tarjeta de crédito.

El grupo familiar directo es la principal compañía de viaje para el 42% de los vacacionistas. Le siguen los amigos o familiares sin niños (21%), la pareja (15%) y quienes prefieren viajar solos (12%). El ómnibus continúa siendo el medio de transporte más utilizado, con un 55%; seguido por el automóvil propio o particular (23%) y el avión (11%).

En cuanto al alojamiento, el 30% se hospeda en la vivienda de familiares o amigos, mientras que el 17% elige una propiedad alquilada. Los demás viajeros optan por hoteles, hostales, campamentos y otras alternativas. El vacacionista nacional tiene, en promedio, 40 años. El 65% es mujer y el 35% hombre; además, el 67% tiene hijos.