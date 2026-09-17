La experiencia, la conveniencia y la personalización ganan peso en las decisiones de consumo. Foto: Generada con Gemini
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Daniel Seclen Parraguez
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Una nueva etapa se abre en la demanda y experiencias en Lima. La capital del país se encuentra atravesando una transformación en su oferta de servicios de alto valor, impulsada por consumidores que buscan alternativas gastronómicas y de bienestar, sin salir de la ciudad.

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