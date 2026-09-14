Cuando alguien envía por error dinero a otra persona, la responsabilidad recae en el usuario que originó la transferencia, indicaron analistas. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Con cierta frecuencia conocemos de casos de personas que realizaron un abono de dinero a un destinatario equivocado. Esto puede ocurrir vía una transferencia bancaria o en los últimos años también se suman las billeteras electrónicas, como yape o plin.

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