Billetera. Una vez que usuarios acceden al crédito, no lo quieren perder, según Raimundo Morales. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Yape se ha convertido en una herramienta de uso masivo en el país y se ha extendido incluso a Bolivia. La aplicación del BCP no solo permite hacer pagos, sino también ofrece préstamos. En el 2022, otorgó los primeros créditos digitales, ¿qué vino después?

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