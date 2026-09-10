Raimundo Morales, CEO de Yape, explicó que la idea fuerza de la plataforma fue diseñar productos que financien a muy corto plazo.

Típicamente, los bancos prestan un mínimo de entre S/ 1,000 y S/ 1,500 por seis meses, pues otorgar, por ejemplo, S/ 200 por 30 días para una entidad financiera tradicional es “muy costoso”, sostuvo.

“(En los bancos) necesitas 20 o 25 (créditos) que no fallen para cubrir el costo de uno que falle”, refirió.

En tal sentido, comentó que el aplicativo comenzó con préstamos aleatorios a 100,000 “yaperos” (usuarios).

“Nuestro estimado era que la mitad pagaría y la otra mitad no pagaría, y con eso tendríamos información para construir modelos (que permitieran estimar el cumplimiento de los deudores). Pero el 90% nos pagó el crédito”, relató.

Gerente general de Yape, Raimundo Morales. Foto: Joel Alonzo/gec

Tasa

Lo anterior significa que el problema no proviene del cliente, sino del diseño de los productos, afirmó.

“Cuando empezamos a dar estos créditos a 20 o 30 días, muy alineados a las necesidades del yapero, empezamos a aprender que las tasas de morosidad son hasta mejores (menores) que el típico crédito de consumo del sistema financiero”, afirmó en el marco del Moody’s Inside Latam 2026.

La tasa de morosidad de los créditos de consumo a junio último fue de 2.46% en el sistema bancario, en promedio, según la SBS, En las cajas municipales, la tasa de morosidad de los préstamos de consumo fue de 3.06%, a la misma fecha.

En las cajas rurales, el indicador llegó a 3.64%; y en las financieras y empresas de crédito, a 3.24% y 1.47%, respectivamente. Es decir, en ningún caso se acerca a los dos dígitos.

Lo siguiente para Yape, al ver los progresos en los resultados, fue subir la línea de financiamiento a S/ 1,000 a seis meses, y entonces los deudores ya no “sacaban” S/ 200, sino S/ 300 o S/ 400, detalló Morales.

Y los usuarios actuaron, en general, de forma responsable pues vieron en el acceso al crédito “algo que no querían perder”, aseveró.

Cuenta

A diciembre del 2016 el saldo del crédito de consumo en el país era de S/ 57,948 millones, a diciembre del 2022 subió a S/ 95,652 millones, y a junio último supera los S/114,000 millones, según la SBS,

Sin embargo, en los últimos cuatro años se observó un salto importante en el número de personas con crédito.

“Siete millones de peruanos han entrado al sistema financiero a través de Yape (que hoy cuenta con más de 16 millones de usuarios activos). Y esa inclusión financiera es un círculo positivo que empieza con una cuenta, y de ahí el usuario comienza a transaccionar, mejora la productividad y después va a obtener acceso a financiamiento”, explicó el ejecutivo.

Morales explicó que la idea fuerza de la plataforma fue diseñar productos que financien a muy corto plazo.

Objetivo en remesas

“Lo que estamos impulsando es que más yaperos entren a funcionalidades como remesas; estamos ampliando el número de países a los cuales se puede enviar y recibir remesas con un click de manera inmediata”, detalló Raimundo Morales, de Yape.

Con Yape Remesas se puede enviar dinero a 14 países, entre estos, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y España. Asimismo, se puede recibir remesas desde 58 países de distintos continentes.

Morales dijo, además, que aspira a que la app no solo ofrezca productos y servicios financieros.