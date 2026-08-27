En el primer trimestre del año los envíos alcanzaron los US$ 1,309 millones, monto superior en 4.2% al registrado en el mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Sin embargo, el crecimiento acumulado en el primer semestre fue de apenas 1.7%, lo que refleja una moderación frente al ritmo observado en años anteriores. Incluso si se analiza el comportamiento trimestral, se observa una contracción interanual del periodo abril a junio.

El BCRP atribuye parte del comportamiento del segundo trimestre a las medidas migratorias restrictivas adoptadas en Estados Unidos, entre ellas el impuesto de 1% a las remesas en efectivo.

A ello se suma la desaceleración del crecimiento de las economías europeas, aunque Estados Unidos se mantiene como el principal origen de las remesas recibidas por el Perú, agrega el emisor monetario.

José Arango, jefe de Negocios de Jet Perú, sostuvo que las restricciones migratorias pueden estar afectando el volumen de operaciones de envío de dinero desde Estados Unidos.

Señaló que este país constituye uno de los principales mercados de origen de remesas hacia el Perú y que la reducción de operaciones contribuye a explicar la desaceleración.

Para Jorge Ojeda, docente de la UPC, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense está generando temor entre los migrantes, lo que puede llevarlos a reducir o evitar determinadas operaciones de envío de dinero. “Los migrantes comienzan a tener mucho miedo de enviar remesas porque a través de ese envío los identifican”, explicó.

Europa

Ojeda también destacó el impacto del escenario económico europeo. Explicó que el aumento del costo de la energía derivado de la guerra en Ucrania, los efectos de los aranceles y el incremento del precio del petróleo asociado a las tensiones en Medio Oriente han afectado la actividad económica del continente.

Esta situación se ha trasladado particularmente al sector industrial y ha complicado las condiciones laborales de los migrantes, manifestó.

“Las economías europeas se están contrayendo y en esa contracción el empleo está sufriendo. Entonces, a los peruanos en el extranjero ya les es mucho más complicado, por un lado, conseguir empleo y, por otro, afrontar el costo de vida”, sostuvo.

Los países europeos con mayor presencia de migrantes peruanos, y por tanto relevantes para el flujo de remesas, son España, Italia, Francia e Inglaterra, detalló Ojeda.

A estos factores se suma, según el economista, la depreciación del dólar durante el año y el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los migrantes. El encarecimiento de los bienes y servicios reduce el excedente disponible para enviar dinero a sus familias en el Perú.

Trump asegura que muchos inmigrantes son delincuentes (Foto: AFP)

Tendencia

El representante de Jet Perú estima que el escenario podría traducirse en un menor volumen de remesas durante los dos trimestres restantes del año.

La pérdida de dinamismo durante el primer semestre abre un escenario de mayor cautela para los próximos meses, especialmente si persisten las restricciones migratorias en Estados Unidos y la debilidad económica en Europa, expresó.

En la misma línea, Ojeda anticipó un escenario todavía complicado para el segundo semestre. Consideró que no existen, por ahora, elementos suficientes para esperar un cambio radical en la tendencia.

Migración

Entre los factores adicionales a monitorear, José Arango mencionó el menor crecimiento de la migración peruana hacia el exterior frente a años anteriores, en un contexto de perspectivas más favorables para el desarrollo económico local con el nuevo gobierno.

Esta menor salida de peruanos podría moderar el ritmo de crecimiento de las remesas.

A ello se suman las elecciones de medio término en Estados Unidos, que, según Jorge Ojeda, también podrían influir en la orientación de la política migratoria durante los próximos dos años, aunque su impacto dependerá de los resultados y de la respuesta posterior de la administración estadounidense.