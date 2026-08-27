Constituye uno de los principales mercados de origen de remesas hacia el Perú. Foto: EFE.
Constituye uno de los principales mercados de origen de remesas hacia el Perú. Foto: EFE.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las remesas enviadas por los peruanos residentes en el exterior muestran señales de desaceleración en el 2026.

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