El viernes 18 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras la Reserva Federal (Fed) de elevar su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3.75%-4%, en su primera subida desde julio del 2023.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.353. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.358 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.18% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.277 y se vende a S/ 3.357, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mantiene una posición firme en los mercados internacionales, luego de registrar un avance durante la semana. La divisa estadounidense viene reaccionando a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3.75%-4%, en su primera subida desde julio de 2023.

El movimiento del dólar también está vinculado a la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y a las expectativas sobre la política monetaria.

Tras el fuerte avance registrado después de la decisión de la Fed, la moneda moderó parcialmente sus ganancias ante una reducción de los rendimientos y del precio del petróleo.