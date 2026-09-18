La medida busca mitigar el impacto del incremento extraordinario del costo de los combustibles y contribuir a preservar la continuidad del servicio de transporte público de mototaxis. (Foto: Difusión)
La medida busca mitigar el impacto del incremento extraordinario del costo de los combustibles y contribuir a preservar la continuidad del servicio de transporte público de mototaxis. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Gobierno publicó el, que establece un subsidio económico temporal y extraordinario para los conductores de vehículos automotores menores de categoría L5 (mototaxis) que prestan el servicio de transporte público de personas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

El subsidio responde al anuncio realizado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien informó que el Gobierno implementaría un subsidio focalizado a los transportistas afectados por el incremento de los precios de los combustibles e incluiría, por primera vez, a los mototaxistas y transportistas fluviales.

El subsidio será equivalente a S/ 4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido por el conductor beneficiario, siempre que la compra cumpla las condiciones de validación establecidas en el Decreto de Urgencia.

El beneficio está dirigido a conductores que, a la entrada en vigencia de la norma, cuenten con:

  • Vehículo automotor menor de categoría L5 (mototaxi), identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.
  • DNI vigente.
  • Licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C.
  • SOAT vigente o, según corresponda, CAT vigente emitido por una AFOCAT.
¿Tienes un mototaxi? Este es el nuevo REGLAMENTO que deberás cumplir, según MTC | Foto: Andina
¿Tienes un mototaxi? Este es el nuevo REGLAMENTO que deberás cumplir, según MTC | Foto: Andina

Asimismo, las adquisiciones de combustible deben realizarse en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, a proveedores que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin y estar respaldadas por comprobantes de pago electrónicos.

Para hacer efectivo el beneficio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) implementará y administrará una plataforma o formulario web que permitirá a los conductores habilitados registrar las adquisiciones de combustible que serán consideradas para el cálculo del subsidio.

La plataforma permitirá asociar cada adquisición con el DNI del conductor y la Placa Única Nacional de Rodaje del vehículo L5, así como validar la información y determinar el monto del subsidio correspondiente.

Hasta S/16 millones para financiar la medida

El Decreto de Urgencia autoriza un financiamiento de hasta S/16′023,000 para la implementación del subsidio.

De esta manera, el Gobierno pone en marcha un mecanismo temporal, focalizado y verificable para atender el impacto del incremento del costo de los combustibles en los conductores de mototaxi de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, contribuyendo a la continuidad del servicio de transporte público en estas regiones.

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