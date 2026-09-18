Durante una reunión con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la empresa Anadarko-Oxy anunció que ingresará a una tercera fase del proyecto de exploración en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a La Libertad y La Libertad.

Esta fase, indicaron, contempla el compromiso de realizar una perforación de un pozo exploratorio en el Lote Z-62, el cual permitirá contar con mayor información y evaluar futuras oportunidades de desarrollo e inversión en la zona.

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La decisión se produce luego de los resultados obtenidos en los trabajos de exploración en la zona. La compañía viene culminando la interpretación de estudios de sísmica 2D y 3D, con los que se identificó prospectos de alto potencial en hidrocarburos.

A estos resultados se suman evidencias naturales de hidrocarburos detectadas mediante imágenes satelitales y estudios con dropcores, las cuales respaldan la existencia de un sistema petrolero activo.

Ante ello, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que la continuidad de estas iniciativas permitirá generar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para el país.

Para ello, añadió, será clave la aplicación de una permisología eficiente que otorgue predictibilidad a las inversiones y permita avanzar con las iniciativas de forma oportuna, respetando las obligaciones ambientales y sociales.

En tanto, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, explicó que el sector viene trabajando en propuestas normativas orientadas a agilizar estos procesos.