El Minem reportó que Anadarko ha ratificado su interés en el Perú y avanzará hacia la perforación exploratoria en el Lote Z-62. Foto: Minem
El Minem reportó que Anadarko ha ratificado su interés en el Perú y avanzará hacia la perforación exploratoria en el Lote Z-62. Foto: Minem
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Redacción Gestión
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Durante una reunión con el , la empresa anunció que ingresará a una tercera fase del proyecto de exploración en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a La Libertad y La Libertad.

Esta fase, indicaron, contempla el compromiso de realizar una perforación de un , el cual permitirá contar con mayor información y evaluar futuras oportunidades de desarrollo e inversión en la zona.

La decisión se produce luego de los resultados obtenidos en los trabajos de exploración en la zona. La compañía viene culminando la interpretación de estudios de sísmica 2D y 3D, con los que se identificó prospectos de alto potencial en .

A estos resultados se suman evidencias naturales de hidrocarburos detectadas mediante imágenes satelitales y estudios con dropcores, las cuales respaldan la existencia de un sistema petrolero activo.

Ante ello, el , señaló que la continuidad de estas iniciativas permitirá generar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para el país.

Para ello, añadió, será clave la aplicación de una permisología eficiente que otorgue predictibilidad a las inversiones y permita avanzar con las iniciativas de forma oportuna, respetando las obligaciones ambientales y sociales.

En tanto, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, explicó que el sector viene trabajando en propuestas normativas orientadas a agilizar estos procesos.

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