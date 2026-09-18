El fenómeno climático no golpeará parejo a la industria cosmética peruana, que movió S/ 5,060 millones durante el primer semestre de 2026. (Foto: Difusión)
El fenómeno climático no golpeará parejo a la industria cosmética peruana, que movió S/ 5,060 millones durante el primer semestre de 2026. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), guarda un ‘anexo reservado’ sobre el impacto del Fenómeno El Niño (FEN) en el mercado de belleza en Perú. Su presidente adelantó a Gestión qué categorías saldrían beneficiadas, cuáles retrocederían y por qué la venta directa —el canal que hoy sostiene la facturación en regiones— es el eslabón más expuesto.

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