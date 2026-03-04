La generación x lidera el gasto en productos de belleza con un consumo per cápita anual de S/ 426. Foto: Andina
La generación x lidera el gasto en productos de belleza con un consumo per cápita anual de S/ 426. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Un dato que ha llamado la atención en el mercado de la belleza es el mayor protagonismo de las provincias. Al cierre del 2025, Lima concentra el 45% de la industria, mientras que las regiones representan el 55%. El contraste es amplio si se compara con el 2019, cuando la capital explicaba el 61% del total. “Hoy la facturación de la industria está apalancada principalmente por provincias”, indicó Ángel Acevedo, Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).¿Qué está impulsando más las ventas en regiones: el canal retail o la venta directa?

