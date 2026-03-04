El especialista detalló que en Lima la venta directa representa el 31% del mercado, mientras que en provincias alcanza el 56%. “La competencia en retail es mucho más intensa en la capital y no se ha expandido con la misma fuerza a las regiones. En Lima la competencia es bastante agresiva, pero no ha llegado con igual dinamismo al interior del país. Además, la mayoría de las nuevas empresas —alrededor de 250— son de menor tamaño y están asentadas en la capital”, sostuvo.

En contraste, el retail concentra el 69% del mercado en la capital, pero solo el 44% en el interior del país. Esta diferencia, explicó, responde a la fuerte presencia de consultoras de belleza en regiones. “ El 60% de las 550,000 consultoras que hay en el país está en provincias y el 40% en Lima . Su capilaridad es enorme. Mientras la consultora llega con todos sus catálogos, el retail o las cadenas de farmacias no alcanzan esa cobertura”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el retail tradicional —como bodegas y mercados— mantiene una presencia extendida en el interior del país; sin embargo, el retail moderno aún no se ha expandido con la misma intensidad en las regiones. “Aruma ya ha ingresado a provincias, al igual que DBS. MiFarma Beauty también está evaluando el mercado del interior del país”, acotó. Asimismo, señaló que, aunque Lima concentra el 45% del mercado, su consumo per cápita es casi el doble que el de provincias. En la capital alcanza aproximadamente S/ 440, mientras que en el interior del país bordea los S/ 220 .

“Esto se explica porque en Lima las compras son de mayor valor. En provincias el ticket es más bajo y se concentra en categorías como talco, desodorantes y shampoo. En la capital, en cambio, predominan productos de tratamiento y fragancias”, señaló.

Añadió que las diferencias también responden a la frecuencia de compra, el tamaño de compra y los precios promedio. Como ejemplo, mencionó que la frecuencia de consumo de fragancias ha aumentado ampliamente: “Hoy llega a siete veces al año, cuando antes de la pandemia era de apenas dos veces anuales”, puntualizó.

¿Cómo es el consumo per cápita por edad?

Según el estudio de Copecoh, la generación X (entre 45 y 60 años) destaca como el grupo con mayor gasto anual en productos de belleza. Aunque representa el 17% de la población, concentra el 25% del mercado cosmético y registra un consumo per cápita de S/ 426 al año .

Le sigue la millennials (29 a 44 años), con un gasto anual de S/ 352. En tercer lugar, se ubican los baby boomers (61 a 79 años), con S/ 286 por año.

Más atrás aparecen la generación Z (13 a 28 años), con un consumo per cápita de S/ 282; la generación silent (80 a 97 años), con S/ 158; y la generación alfa (hasta 12 años), con S/ 153 anuales.

En términos de importaciones, en cambio, Colombia se mantuvo en 2025 como el principal proveedor del mercado peruano, con envíos que alcanzaron los US$ 685 millones FOB, lo que representa un aumento de 15% frente al 2024. Le sigue México, aunque con una caída de 11%, tras pasar de US$ 522 millones a US$ 462 millones.

Uno de los desempeños más destacados fue el de China, cuyas exportaciones hacia el Perú crecieron 43%, al pasar de US$ 152 millones a US$ 217 millones, consolidándose como uno de los orígenes más dinámicos del año. “Lo que llama la atención es que dos empresas chinas, Sheglam y Xian Zhu, ya se ubican dentro del percentil 60%”, destacó el presidente de Copecoh, en referencia al grupo de compañías que concentra una parte del valor importado.

España también registró un avance de 19%, con importaciones por US$ 209 millones, mientras que Brasil creció 5%, alcanzando los US$ 208 millones. En el caso de Francia, el incremento fue de 16%, con US$ 167 millones en envíos. En contraste, Estados Unidos mostró una contracción de 4%, con importaciones por US$ 121 millones.

Argentina creció 6% (US$ 58 millones) y Alemania destacó con una expansión de 25%, aunque con un menor volumen absoluto (US$ 52 millones). El rubro de otros países reportó un crecimiento de 38%, sumando US$ 272 millones.

Claves

Mercado potencial: El presidente de Copecoh estimó que el sector cuenta con un mercado potencial cercano a los S/ 22,290 millones. “ Existen categorías como protectores solares que tienen un nivel de penetración de 45%; es decir, alrededor de la mitad de la población aún no los utiliza” , explicó.

El presidente de Copecoh estimó que el sector cuenta con un mercado potencial cercano a los S/ 22,290 millones. “ , explicó. Nuevas marcas: De las 1,200 marcas lanzadas en 2025, el 21% correspondió a tratamiento facial; el 18%, a fragancias y maquillaje; el 17%, a productos capilares; el 9%, a tratamiento corporal; y el 8%, a protección solar e higiene personal.

De las 1,200 marcas lanzadas en 2025, el 21% correspondió a tratamiento facial; el 18%, a fragancias y maquillaje; el 17%, a productos capilares; el 9%, a tratamiento corporal; y el 8%, a protección solar e higiene personal. Alza del petróleo y gas natural: Acevedo señaló que, por el momento, no se prevén impactos en el sector belleza derivados del desabastecimiento de gas natural ni del incremento en los precios de los combustibles a raíz del conflicto internacional. “ Ninguna ha manifestado aún un impacto ”, dijo.

señaló que, por el momento, no se prevén impactos en el sector belleza derivados del desabastecimiento de gas natural ni del incremento en los precios de los combustibles a raíz del conflicto internacional. “ ”, dijo. Aranceles de EE.UU. y su impacto: Acevedo señaló que la política arancelaria aplicada por Estados Unidos viene impactando tanto en materias primas como en productos terminados. “Procter & Gamble ha perdido 10 puntos de participación. Los aranceles están afectando a todos”, afirmó, al advertir sobre los efectos que estas medidas generan en la industria.