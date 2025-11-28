Mia Beauty Bar hizo oficial su llegada al mercado peruano con la apertura de su primera tienda en Real Plaza Puruchuco, en el distrito de Ate. Con este debut, la marca busca ampliar la oferta existente en el sector belleza a través de un formato que prioriza la exploración, el asesoramiento y el contacto directo con los productos.

El nuevo espacio, inaugurado el 26 de novimebre, está diseñado para que los consumidores puedan probar artículos, comparar alternativas y recibir orientación personalizada de acuerdo con sus necesidades. La propuesta apunta a un público que valora tanto la variedad como la cercanía y el acceso a soluciones que faciliten la decisión de compra.

Espacio que invita a probar, tocar y comparar productos antes de decidir la compra. (Fotos: Mia Beauty Bar/ Instagram)

Mia Beauty Bar aterriza en Perú con 120 marcas de belleza

La tienda reúne más de 120 marcas nacionales e internacionales. En su portafolio figuran opciones de skincare, maquillaje, cuidado capilar, dermocosmética, fragancias y accesorios, tanto de firmas reconocidas como de propuestas independientes, según Perú Retail. Entre ellas, destacan marcas peruanas como Lou Botanicals, La Doré y Alma Bonita, además de reconocidas internacionales como Clarins, Shiseido y Carolina Herrera.

Mia Beauty Bar también apuesta por el auge de la K-Beauty con la inclusión de marcas populares de Corea del Sur como Tocobo, Skin1004 y Rom&nd. Esta estrategia busca captar a un público que sigue las tendencias globales y que se inclina por productos innovadores con enfoques especializados.

Además del contacto físico con los productos, la experiencia incorpora soluciones tecnológicas. La tienda cuenta con la herramienta de “virtual try-on”, que permite al cliente evaluar digitalmente cómo lucen distintos artículos antes de adquirirlos. Esta tecnología, actualmente disponible solo en el espacio físico, se habilitará próximamente en el e-commerce de la marca.

Con ello, la compañía busca integrar ambos canales y ofrecer una experiencia omnicanal que mantenga el componente interactivo más allá de la visita al punto de venta. La próxima plataforma online permitirá navegar, explorar rutinas y acceder al mismo acompañamiento que en tienda.

Marca apunta a un consumidor explorador, que busca variedad sin perder cercanía. (Fotos: Mia Beauty Bar/ Instagram)

Planes de expansión de Mia Beauty Bar

El plan de expansión de Mia Beauty Bar contempla la apertura de cuatro tiendas adicionales en lo que resta del año: dos en Lima y dos en provincias. La empresa proyecta consolidar su presencia física a la par de un crecimiento digital que impulse su alcance en todo el país.

El ingreso ocurre en un mercado dinámico, donde ya operan cadenas como Aruma y DBS Beauty Store, ambas con planes de crecimiento. No obstante, Mia Beauty Bar busca diferenciarse con un concepto basado en la experiencia, el descubrimiento y la identidad propia, con el objetivo de posicionarse como un nuevo referente en el ecosistema de belleza del Perú.