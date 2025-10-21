Perfumerías Unidas inicia una nueva etapa en su historia y cambia su nombre a Sentua. (Foto: Sentua/ Instagram).
Redacción Gestión
En medio de . En este contexto, Perfumerías Unidas inicia una nueva etapa en su historia y cambia su nombre a Sentua, marcando el comienzo de una renovación integral orientada a la innovación en belleza y cosmética, así como a la experiencia del consumidor.

Con más de tres décadas de presencia en el Perú, la compañía —conocida por su operación de distribución de cosmética, fragancias y productos de cuidado personal— apuesta por una identidad más moderna, auténtica y alineada con las tendencias globales del sector. Bajo su nueva identidad, Sentua busca consolidarse en el mercado y ser capaz de competir en un

El mercado de belleza en Perú registró un crecimiento de 8.4% en el primer semestre, según el gremio peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh). (Foto: Andina).
¿Qué novedades trae Sentua?

Tras el rebranding de Perfumerías Unidas, Sentua revela las novedades que acompañan su transformación. En su página web, la firma muestra que amplía su propuesta en skincare, maquillaje, fragancias y accesorios, apostando por un enfoque integral de belleza que combina innovación, cercanía y estilo.

Una de las principales apuestas de la marca es la renovación de sus tiendas, que incorporan zonas de prueba de productos, talleres y activaciones exclusivas, así como asesorías personalizadas basadas en las últimas tendencias internacionales.

Además, Sentua prepara la presentación de su programa de lealtad, con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes históricos y atraer a nuevas generaciones.

De esa manera, Sentua consolida su presencia en la industria de la belleza en el Perú y se proyecta hacia la región apostando por innovación, estilo y conexión emocional.

Primer local de Sentua en Lima

Sentua, la nueva identidad de Perfumerías Unidas, da un paso decisivo en su transformación con la apertura de su primera tienda en Lima, ubicada en el centro comercial Parque La Molina. El espacio refleja la renovación integral de la marca y ofrece una experiencia de compra interactiva.

Según Perú Retail, el nuevo local presenta un diseño moderno y un recorrido sensorial que invita a descubrir el mundo de la belleza a través de zonas de prueba de productos y talleres temáticos. Además, incorpora un portafolio ampliado que abarca skincare, maquillaje, fragancias y accesorios.

La primera tienda de Sentua en Lima está ubicada en el centro comercial Parque La Molina. (Foto: Sentua/ Instagram).
