La firma de lujo fue fundada en 1993 en Dubái por Firoz Baugwala, un visionario apasionado por la perfumería (Foto: Difusión).
La firma de lujo fue fundada en 1993 en Dubái por Firoz Baugwala, un visionario apasionado por la perfumería (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Con más de tres décadas en el competitivo mundo de la perfumería de lujo, una reconocida firma con sede en Dubái apunta a su ingreso al mercado peruano, donde buscaría competir con las principales marcas como Dior, Dolce & Gabbana y Victoria’s Secret. Con presencia en más de 50 países, una producción anual que supera las decenas de millones de unidades y un portafolio que combina tradición e innovación, la compañía refuerza su estrategia global para conquistar nuevos consumidores sin perder el sello distintivo que la ha posicionado como referente en fragancias de alta gama.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.