Este medio pudo conocer que diversas marcas vinculadas al sector de mascotas ejecutaron un primer contacto con el mercado peruano. (Foto:Petmarkt)
Alejandro Milla
Alejandro Milla

El mercado peruano de alimentos y productos para mascotas ha comenzado a captar la atención de reconocidas marcas internacionales, que identifican en el país una plaza estratégica para su expansión. De acuerdo con un informe de Euromonitor, el segmento de alimentos para mascotas en Perú podría alcanzar los US$ 680 millones hacia 2028, impulsado por factores demográficos como el crecimiento de la población joven y la postergación de la maternidad y paternidad. En este contexto, un importante actor asiático ha sido el primero en dar el paso e iniciar su incursión en el mercado local.

