El rubro de tratamiento facial está impulsando la llegada de nuevas empresas al mercado peruano. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
Un mercado que sigue captando nuevos ‘jugadores’ es el de la belleza, atraída por su potencial y crecimiento. Solo en el primer semestre del año, este segmento avanzó 8.4% y alcanzó ventas por S/ 4,675 millones, de acuerdo con el último estudio del gremio peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Un dato revelador de este informe es el ingreso de nuevas empresas, seducidas por el dinamismo del sector. ¿Cuántas compañías se sumaron al mercado peruano en los primeros seis meses del año?

