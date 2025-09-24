De acuerdo con la pesquisa, la llegada de nuevas empresas creció más de cinco veces, al pasar de 15 en el primer semestre de 2024 a 80 en el mismo periodo de 2025 . ¿Qué características tienen estos nuevos actores? Al respecto, el presidente del Copecoh, Ángel Acevedo, explicó que el 90% de estas compañías tiene un valor menor a US$ 100,000, mientras que el 7% no supera el millón de dólares y solo el 3% supera ese umbral.

“Esto significa que la mayoría de las 80 empresas que ingresaron son pequeñas, pero tienen potencial de crecimiento con el tiempo, lo que incrementará la competencia en el mercado”, detalló. Otro dato revelador es que el 50% de las nuevas empresas que ingresaron al mercado peruano son de origen asiático, principalmente de China, Corea e India .

¿Y hacia qué segmentos se han orientado estas 80 compañías? Según detalló el especialista, el 27% se concentra en productos de tratamiento facial, 24% en higiene personal y el 21% en productos capilares. “En resumen, se trata de empresas pequeñas, con un valor de mercado aún limitado, pero con un alto potencial de crecimiento y una clara apuesta por el segmento de tratamiento facial”, remarcó el directivo.

Los productos de skin care son los que más tienen a Perú como mercado de crecimiento.

El estudio también reveló que estas 80 nuevas empresas han introducido 350 nuevas marcas al mercado peruano . De ellas, el 80% (272 marcas) provienen de compañías recién llegadas, mientras que el 20% (78 marcas) corresponden a empresas ya establecidas. “Se trata de compañías que llevan entre cinco y diez años en el país, pero que buscan ampliar su portafolio. Si antes trabajaban con una sola categoría, ahora manejan tres o cuatro, lo que diversifica su oferta y vuelve el mercado más competitivo e interesante”, comentó.

¿Y de dónde provienen estas 350 nuevas marcas? La mayoría tiene como origen el mercado asiático, principalmente China (26), Corea (8), India (3), Emiratos Árabes (1) y Japón (1).

Evolución de los canales de venta en belleza

El estudio también analizó el comportamiento del sector según los canales de distribución. En el primer semestre de 2025, el retail, concentró el 55.3% del mercado, mientras que la venta directa representó el 44%. “Lo que refleja una ligera pérdida de participación para el retail de 1.5 puntos porcentuales, frente a una ganancia equivalente para la venta directa”, acotó el experto.

LEA TAMBIÉN Firma china sube al top de importadores en belleza para el mercado peruano

El e-commerce, en tanto, alcanzó una participación del 7.1% del mercado, de la cual el 3.9% corresponde al retail, el 2.6% a la venta directa y el 0.7% a los denominados “pure players”, como Mercado Libre, Linio Perú, Juntoz.com y Nossa Cosméticos. Para el especialista, la ligera pérdida de participación del retail tiene explicación en tres cambios estructurales identificados en el mercado.

La venta directa por catálogo ha ganado participación durante el primer semestre.

El primer es el reposicionamiento de la venta directa mediante categorías estratégicas. “Antes, este canal se concentraba en fragancias y maquillaje, pero en los últimos años ha puesto mayor énfasis en el tratamiento facial, lo que ha impulsado su crecimiento. Los productos masivos han sido los principales dinamizadores de esta categoría. Este reposicionamiento explica el incremento de 1.5 puntos porcentuales en la participación de la venta directa”, argumentó.

El segundo es la contracción de los grandes actores del retail y el tercer es la redistribución del consumo dentro del retail, que se observa al analizar los subcanales de venta. “Algunos formatos han registrado crecimiento, mientras que otros han perdido participación, lo que está modificando el equilibrio de este canal”, mencionó.

Tiendas especializadas en belleza crecen

La pesquisa de Copecoh reveló que, dentro del retail, el canal tradicional —que agrupa mercados, bodegas y boticas independientes— representa el 21.2% del total de la facturación y se ha mantenido estable durante el primer semestre de 2025. Por su parte, el retail moderno, integrado por supermercados, tiendas por departamento, cadenas de farmacias y tiendas especializadas, concentra el 34.1% del mercado y registró un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo de 2024.

El presidente del Copecoh destacó que el principal impulsor de este dinamismo han sido las tiendas especializadas, que crecieron 30% en el primer semestre, consolidándose como el subcanal de mayor expansión. Actualmente, estas tiendas representan el 7.5% de la facturación total, con 475 puntos de venta a nivel nacional, un 25% más que en el primer semestre de 2024.

En contraste, otros subcanales mostraron comportamientos dispares: las tiendas por departamento retrocedieron 10%, reduciendo su participación al 2.9%, mientras que los supermercados y tiendas de conveniencia crecieron 4% y las cadenas de farmacias avanzaron 8%.

“Aruma ya cuenta con 120 puntos de venta; Dermotienda con 44; Belcorp con 42; L’Oréal con 39 y Probela, junto con Perfumerías Unidas, suman 36 tiendas entre las principales cadenas especializadas”, señaló Acevedo.

Claves

Categorías: Entre las categorías que más han impulsado el crecimiento de 8.4% en el primer semestre del sector belleza destacan las fragancias, que crecieron 15% y representan el 24% de la facturación total. Le siguen el maquillaje, con un avance de 8% y una participación del 13%, y el tratamiento corporal, que creció 7% y concentra el 6% del mercado.

Entre las categorías que más han impulsado el crecimiento de 8.4% en el primer semestre del sector belleza destacan las fragancias, que crecieron 15% y representan el 24% de la facturación total. Le siguen el maquillaje, con un avance de 8% y una participación del 13%, y el tratamiento corporal, que creció 7% y concentra el 6% del mercado. Facial: En el caso del tratamiento facial, su desempeño se mantuvo alineado con la media del sector, alrededor del 7%. Los productos capilares crecieron 6%, por debajo del promedio, aunque tienen un peso relevante de 23% en el mercado. La categoría de higiene personal también creció 6%, representando el 24% del sector.

En el caso del tratamiento facial, su desempeño se mantuvo alineado con la media del sector, alrededor del 7%. Los productos capilares crecieron 6%, por debajo del promedio, aunque tienen un peso relevante de 23% en el mercado. La categoría de higiene personal también creció 6%, representando el 24% del sector. Desempeño: El análisis también evalúo el desempeño de tres grandes grupos: Personal Care, Beauty y Skin Care. El grupo de Personal Care está dominado por el canal retail e incluye principalmente higiene personal y productos capilares. El grupo de Beauty está impulsado por la venta directa, con especial peso en fragancias y maquillaje. Por su parte, el grupo de Skin Care combina ambos canales, con una distribución aproximada de 60% retail y 40% venta directa. El único grupo que creció por encima del promedio del mercado fue el de Beauty , que avanzó 12%, frente al promedio de 8.4%.

El análisis también evalúo el desempeño de tres grandes grupos: Personal Care, Beauty y Skin Care. El grupo de está dominado por el canal retail e incluye principalmente higiene personal y productos capilares. El grupo de está impulsado por la venta directa, con especial peso en fragancias y maquillaje. Por su parte, el grupo de combina ambos canales, con una distribución aproximada de 60% retail y 40% venta directa. El único grupo que creció por encima del promedio del mercado fue el de , que avanzó 12%, frente al promedio de 8.4%. Proyecciones: El gremio empresarial proyectó que la facturación del sector de cosmética, higiene personal y aseo doméstico alcanzará S/ 9,980 millones en 2025, lo que representaría un crecimiento de 7% respecto al año pasado en un escenario estándar.

El gremio empresarial proyectó que la facturación del sector de cosmética, higiene personal y aseo doméstico alcanzará S/ 9,980 millones en 2025, lo que representaría un crecimiento de 7% respecto al año pasado en un escenario estándar. 2026: De cara a 2026, un año marcado por el proceso electoral, la proyección estándar prevé un crecimiento de entre 5% y 7%. Si el resultado favorece a un candidato con una agenda promercado, el escenario optimista anticipa un avance de entre 9% y 11%. En cambio, si el escenario es conservador, ante la eventualidad de un gobierno de izquierda, el crecimiento podría moderarse a un rango de entre 1% y 3%.