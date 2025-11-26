El mercado peruano de belleza suma un nuevo competidor. Todomoda Beauty, la marca especializada en cuidado personal y maquillaje del grupo argentino Blue Star Group (BSG), inauguró su primera tienda en Lima, marcando un paso decisivo en su estrategia de expansión regional. Tras el posicionamiento de Todomoda en accesorios y moda, la compañía refuerza así su presencia en el retail con una nueva propuesta enfocada en innovación, accesibilidad y tendencias juveniles.

El nuevo concepto propone un portafolio de productos cruelty-free, veganos y a precios competitivos. La marca apuesta por un surtido que incluye cosméticos, artículos para el cuidado del cabello y el cuerpo, además de herramientas de maquillaje que responden a las preferencias de las nuevas generaciones.

La marca también se sostiene sobre la constante actualización del portafolio, alineado a las tendencias globales del universo beauty.

La apertura de Todomoda Beauty en Lima marca la entrada oficial de la marca al país y refuerza la expansión regional del grupo argentino Blue Star Group, que ya opera la marca Todomoda. (Foto: Todomoda Beauty/ Instagram).

¿Cómo es la tienda Todomoda Beauty en Perú?

La primera tienda de Todomoda Beauty está ubicada en Mallplaza Angamos, donde el grupo BSG ya tiene presencia con Todomoda, según Perú Retail. El nuevo local dispone de estaciones de prueba que permiten explorar texturas y colores, así como zonas habilitadas para la creación de contenido.

En tanto, el equipo de Beauty Experts brinda asesoría personalizada a los consumidores.

El público objetivo de Todomoda Beauty está compuesto principalmente por Generación Z y millennials. (Foto: Todomoda Beauty/ Instagram).

La apuesta de Todomoda Beauty en Perú

Blue Star Group (BSG) espera que su propuesta Todomoda Beauty contribuya a dinamizar el sector de belleza, que en los últimos años ha mostrado un fuerte interés del consumidor por productos híbridos y multifuncionales. La llegada de este nuevo actor podría estimular una mayor competencia en precios y conceptos dentro del retail especializado.

Al ser parte de un grupo consolidado en la región, la marca se proyecta con ambición. La apertura en Lima se presenta como un primer paso hacia nuevas ubicaciones y un crecimiento sostenido en el país, respaldado por el conocimiento del mercado peruano que BSG ha construido.