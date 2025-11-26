La propuesta de Todomoda Beauty incluye productos veganos y cruelty-free, alineados a una tendencia global de consumo responsable. (Foto: Todomoda Beauty/ Instagram).
La propuesta de Todomoda Beauty incluye productos veganos y cruelty-free, alineados a una tendencia global de consumo responsable. (Foto: Todomoda Beauty/ Instagram).
Redacción Gestión
El mercado peruano de belleza suma un nuevo competidor. , marcando un paso decisivo en su estrategia de expansión regional. Tras el posicionamiento de Todomoda en accesorios y moda, la compañía refuerza así su presencia en el retail con una nueva propuesta enfocada en innovación, accesibilidad y tendencias juveniles.

El nuevo concepto propone un portafolio de productos cruelty-free, veganos y a precios competitivos. , además de herramientas de maquillaje que responden a las preferencias de las nuevas generaciones.

La marca también se sostiene sobre la constante .

¿Cómo es la tienda Todomoda Beauty en Perú?

La primera tienda de Todomoda Beauty está ubicada en Mallplaza Angamos, donde , según Perú Retail. El nuevo local dispone de estaciones de prueba que permiten explorar texturas y colores, así como zonas habilitadas para la creación de contenido.

En tanto, el equipo de Beauty Experts brinda asesoría personalizada a los consumidores.

La apuesta de Todomoda Beauty en Perú

espera que su propuesta Todomoda Beauty contribuya a dinamizar el sector de belleza, que en los últimos años ha mostrado un fuerte interés del consumidor por productos híbridos y multifuncionales. La llegada de este nuevo actor podría estimular una mayor competencia en precios y conceptos dentro del retail especializado.

Al ser parte de un grupo consolidado en la región, la marca se proyecta con ambición. La apertura en Lima se presenta como un primer paso hacia nuevas ubicaciones y un crecimiento sostenido en el país, respaldado por el conocimiento del mercado peruano que BSG ha construido.

