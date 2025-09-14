Anuncian el lanzamiento de Mifarma Prime? ¿Hay alguna similitud o se está reformulando Mifarma Beauty?

Mifarma Prime es un concepto totalmente nuevo que nace como respuesta a un consumidor más exigente que busca mucho más que medicamentos. No es un nuevo formato porque mantiene la misma esencia de Mifarma, que siempre ha estado enfocada en la salud, los medicamentos y también en la dermocosmética. Lo que estamos haciendo ahora es ampliar nuestra propuesta de valor hacia categorías complementarias, con el objetivo de responder mejor a las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué tipo de productos se están sumando a la oferta?

Con esta extensión incorporamos productos de maquillaje, vitaminas, nutrición especializada, opciones para deportistas y ortopedia. De esta manera, seguimos siendo Mifarma pero con una experiencia más completa y moderna, alineada a las tendencias de las principales farmacias internacionales.

¿La idea es reconvertir algunos locales actuales de Mifarma o son locales nuevos que están incluidos en el plan de expansión del año?

Mifarma Prime nace sobre la base de locales existentes de Mifarma, que han sido reconvertidos y adaptados para este nuevo concepto. Hemos innovado y modernizado el diseño; ampliamos la sala de venta y el portafolio; y creamos espacios interactivos de belleza y bienestar. Es una evolución de las tiendas actuales hacia un modelo mucho más moderno y diferenciado.

¿Estos nuevos locales tienen un tamaño en particular?

Son salas de venta más grandes enfocados en una nueva experiencia al consumidor. Tenemos salas que van desde los 140 metros cuadrados (m2) hasta los 230 m2. Va a depender de las salas que tenemos disponibles, pero tenemos una segunda etapa, donde estamos buscando nuevos locales para poder desarrollar la propuesta. Y ahí sí abriremos tiendas que tengan el metraje necesario para que la experiencia sea completa, y en cualquier Prime se puedas vivir lo mismo.

Diego Alva Lizárraga, Director comercial corporativo de Mifarma da detalles sobre los primeros pasos con Mifarma Prime

¿Cuántas tiendas ya han sido remodeladas?

Actualmente ya contamos con 7 locales, estamos empezando en Lima tradicional, en San Isidro, Miraflores (3), Surco (2) y La Molina pero ya a partir de finales de mes vamos a empezar nuestra expansión fuera de Lima.

¿Cuánto es lo que se invierte en la reconversión y lo que implicaría un nuevo local?

La inversión es casi el doble del promedio de un local, pero no puedo revelar la cifra,

¿Pero todo está incluido dentro del CAPEX que se hizo para este año? O es una inversión adicional?

Sí, forma parte del CAPEX que hemos presentado.

¿Y cuál es el plan en el corto y mediano plazo con el nuevo formato?

En el corto plazo, nuestro principal objetivo es consolidar Mifarma Prime como un formato diferenciado, que los clientes lo reconozcan por su propuesta integral de salud, belleza y bienestar. En el mediano plazo, buscamos afianzar el posicionamiento de Mifarma Prime como el nuevo estándar de farmacia moderna en el Perú.

Pero a nivel de locales ¿cuántos esperan abrir?

Vamos a tener un crecimiento progresivo pero aún no puedo definir el número de aperturas que tendríamos tanto para este como para el siguiente año.

¿Qué los impulsa a utilizar la marca Mifarma en lugar de Infakarma para un nuevo proyecto?

Elegimos Mifarma porque es la marca que mejor refleja la evolución hacia el bienestar integral. Mientras Inkafarma está presente en cada rincón del país, fuertemente asociada al acceso a salud. Mifarma ha construido un posicionamiento más cercano a la dermocosmética, la belleza y el cuidado personal. Esa conexión con el consumidor hizo más natural que el concepto “prime” se desarrollara bajo este paraguas.

Entre los productos que tiene Mifarma Prime también se incluyen el cuidado de la piel y bienestar.

¿Se dirigirán a un público en particular?

Mifarma Prime está pensado para un consumidor informado y cada vez más exigente, que busca cuidarse integralmente. Desde la Generación Z, que valora experiencias interactivas y marcas alineadas a su estilo de vida, hasta adultos jóvenes y familias que buscan soluciones confiables y completas en un solo lugar.

¿Existe la posibilidad de poder usar la marca Inkafarma en un modelo similar?

Con Inkafarma también se está explorando algunas propuestas. Todavía no tenemos el formato definido, pero estamos en etapas de pruebas pilotos. Pero sí, nos gustaría que Inkafarma también tenga esta modernidad, porque básicamente las dos marcas deberían desarrollarse pensando en las nuevas necesidades que tienen los consumidores.

¿Cuál es la expectativa con Mifarma como marca en los próximos años?

Mifarma es hoy una de las cadenas de boticas más importantes del país, y nuestra expectativa es seguir consolidando ese liderazgo en los próximos años. Queremos que continúe siendo una marca cercana y confiable para los peruanos, fortaleciendo su rol en el acceso a la salud y la asesoría experta.

¿Tanto Inkafarma como Mifarma están ya en el mercado internacional?

Actualmente, ambas están concentradas en el mercado peruano. La prioridad está en seguir innovando y fortaleciendo su liderazgo local. Sin embargo, se analizan constantemente casos de éxito internacionales para enriquecer la propuesta y adaptarla a las necesidades de los clientes en el Perú. Esa es siempre nuestra prioridad.