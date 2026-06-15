El interés de la compañía internacional se evidenció durante una visita técnica a directivos de la cooperativa productora del café “Tunki Wasi”. (Foto: Cooperativa Agraria Cafetalera San Jorge)
El interés de la compañía internacional se evidenció durante una visita técnica a directivos de la cooperativa productora del café “Tunki Wasi”. (Foto: Cooperativa Agraria Cafetalera San Jorge)
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Redacción Gestión
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La empresa francesa Cafés Malongo mostró interés en establecer futuros . Esta cooperativa es una de las organizaciones base que conforman históricamente la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (Puno), informó Agraria.

El interés de la compañía internacional se evidenció durante una visita técnica a directivos de la cooperativa, donde se recorrió la planta procesadora de café, las parcelas del grano y espacios de intercambio con productores de San Jorge. En estos espacios se presentó el trabajo que vienen realizando las familias cafetaleras en la producción de cafés especiales de alta calidad.

De este modo, los representantes de Malongo junto al equipo técnico de Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) y caficultores, constataron los procesos de cosecha, postcosecha, tostado y control de calidad que desarrolla la cooperativa. De hecho, el director de la Dirección de Articulación Territorial de Devida, José Alberto Muro Ventura, destacó que la entidad continúa generando espacios de articulación comercial para impulsar oportunidades de mercado y posteriores contratos en beneficio de las familias productoras de café de Sandia.

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Variedades de café de alto valor

En la visita de la empresa francesa, los caficultores explicaron sobre el proceso productivo del café bajo el sistema agroforestal para lograr la excelencia y calidad de origen del grano de café, el cual es cultivado a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar bajo microclimas favorables, destacando variedades de alto valor como Geisha, Bourbon y Caturra.

Romain Bordon, representante de Malongo, resaltó la calidad del café puneño y señaló que existen amplias posibilidades de concretar acuerdos comerciales con la cooperativa San Jorge, debido al potencial productivo y las características diferenciadas del café cultivado en la zona.

Productores destacaron variedades de café de alto valor como Geisha, Bourbon y Caturra. (Foto: Imagen referencial: Mike Kenneally / Unsplash)
Productores destacaron variedades de café de alto valor como Geisha, Bourbon y Caturra. (Foto: Imagen referencial: Mike Kenneally / Unsplash)

El dato

  • Devida genera espacios de articulación comercial en beneficio de más de 170 familias de la Cooperativa Agraria Cafetalera San Jorge del distrito de San Pedro de Putina Punco en Sandia.
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