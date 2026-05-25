La china Cofe+ Robot Cafe, fabricante de robots baristas autónomos, confirmó que inició exportaciones a Perú y México recientemente como parte de su expansión en Latinoamérica. En ese sentido, dichas máquinas compuestas por un brazo robótico que opera como barista podría empezarse a ver en Lima, ¿dónde?

Fei, representante de la compañía nacida en Shangai, explicó que la empresa apunta tanto a clientes corporativos que busquen ofrecer café a sus colaboradores, así como a centros comerciales, universidades y hospitales en China.

“Todos los escenarios ya los tenemos cubiertos”, comentó a Gestión, tras indicar que la tecnología de la máquina permite configurar el empleo con costo o libre para los consumidores.

El robot barista puede elaborar un capuchino con la imagen del cliente cubriendo la bebida, al mismo estilo de las flores o figuras de animales que pueden generar los baristas experimentados.

Competencia y el diferencial: café con rostro de consumidor

Con un precio de US$60,000, el equipo de Cofe+ compite con cafeterías premium y máquinas de vending tradicionales. El diferencial está en la operación 24/7, cero planillas de barista y, sobre todo, la opción de generar bebidas imágenes o con el rostro del consumidor en la parte superior.

En concreto, con una foto tomada en pocos segundos por la misma máquina, el robot barista puede elaborar un capuchino con la imagen del cliente cubriendo la bebida, al mismo estilo de las flores o figuras de animales que pueden generar los baristas experimentados.

A diferencia de otros mercados, Cofe+ aún no tiene distribuidor en Latinoamérica. “Hasta ahora, no tenemos realmente un distribuidor, y es solo un proceso. Estamos tratando de encontrar al cliente más idóneo para que sea nuestro distribuidor”, señaló Fei.

La firma busca replicar en Sudamérica el modelo que ya desplegó en Asia, Europa y Norteamérica, asegurando un soporte y mantenimiento remoto.

A diferencia de otros mercados, Cofe+ aún no tiene distribuidor en Latinoamérica.

El consumo de café en Perú

En agosto de 2025, la Cámara Peruana del Café y Cacao subrayó la necesidad de enfrentar desafíos como la baja productividad y la falta de financiamiento al productor. Sin embargo, la mirada también apuntaba a impulsar los negocios locales y el consumo.

“El Perú tiene todas las condiciones para convertirse en una potencia cafetera, pero debemos articular mejor al productor con el mercado interno. Las cafeterías son la vitrina más cercana para lograrlo. Hoy apenas el 6% de nuestra producción total se queda en el país. El resto se exporta. Y mientras no aumentemos el consumo local, el sector será muy dependiente de la volatilidad internacional”, indicó el gremio.

Asimismo, recordó que el consumo interno apenas bordea 1.2 kilos per cápita al año, muy por debajo de países vecinos.

“Ese es el gran espacio de crecimiento. Si logramos duplicar el consumo interno en los próximos años, las cafeterías serán las principales beneficiarias. Si logramos llegar a 1.5 kilos por persona, hablaríamos de un mercado interno de más de 50,000 toneladas anuales, lo que significaría ingresos adicionales de hasta US$ 300 millones para la cadena de valor”, explicó.

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La Feria de Cantón

La 139 Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) se realizó en Guangzhou del 15 de abril al 5 de mayo de 2026, en tres fases (fase 1: del 15 al 19 de abril; fase 2: del 23 al 27 de abril; y fase 3: del 1 al 5 de mayo). Con una superficie aproximada de 1.55 millones de metros cuadrados, exhibe productos de sectores como la manufactura avanzada, mobiliario de alta gama y artículos de estilo de vida.

El complejo reúne a más de 30,000 expositores y cientos de miles de compradores de más de 220 países y regiones. Centrada en las nuevas fuerzas productivas y la innovación, la edición de 2026 incluyó servicios digitales, encuentros profesionales y lanzamientos de productos.