La china Cofe+ Robot Cafe, fabricante de robots baristas autónomos, confirmó que inició exportaciones a Perú y México recientemente como parte de su expansión en Latinoamérica.
La china Cofe+ Robot Cafe, fabricante de robots baristas autónomos, confirmó que inició exportaciones a Perú y México recientemente como parte de su expansión en Latinoamérica.
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Josimar Cóndor
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Entre abril y mayo, Guangzhou, al sur de China, vibra no solo al ritmo de los vehículos eléctricos y las fábricas de tecnología que cubren esta ciudad de más de 24 millones de personas. Entre esos meses, la capital de la provincia de Guandong también alberga a la denominada Feria de Cantón, la más grande del mundo para importadores y exportadores. Gestión recorrió este complejo de 1.55 millones de metros cuadrados y encontró a la tecnológica Cofe+, cuyos robots baristas buscan literalmente “cambiar el rostro” al consumo de café en Asia y otras regiones, incluyendo Sudamérica.

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