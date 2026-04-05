Entre el 2021 y 2025, los despachos peruanos a El Salvador registraron un crecimiento promedio anual de 14%, impulsado principalmente por los sectores químico y siderometalurgia. No obstante, existe potencial en otros rubros, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

A fin de diversificar la oferta a ese destino, el gremio informó que sostuvo una reunión de trabajo con el embajador del Perú en El Salvador, César Jordán Palomino, con miras a promover nuevas oportunidades de cooperación.

Participaron los vicepresidentes Rafael del Campo Quintana y Carlos Schroth Parra del Riego; el gerente central de Exportaciones, Diego Llosa Velásquez; y la gerente de Relaciones Institucionales y Convenios, Ysabel Segura Arévalo.

A dónde apunta futuro TLC

El embajador señaló que el comercio bilateral, de alrededor de US$ 85 millones el año pasado, sigue por debajo de su capacidad.

Destacó que la nación centroamericana es atractiva para las pymes y adelantó que se evalúan ámbitos de desarrollo en el marco del futuro TLC, especialmente en compras públicas.

En marzo del 2025, Perú y El Salvador iniciaron negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC). El proceso muestra avances, siendo el objetivo ampliar la presencia de empresas peruanas.

Manifestó que, aunque algunos bienes enfrentan una competencia regional –como la uva–, Perú tiene ventajas como la estacionalidad, que permite abastecer la demanda internacional en periodos de menor oferta.

Resaltó también la fortaleza del café y cacao de alta calidad, con valor diferenciado para ese mercado.

Luego de mencionar las oportunidades en la industria de mascotas, promovidas por el creciente consumo interno, y la construcción (lo que implicaría el interés por productos como barras de acero y cemento), el diplomático subrayó la necesidad de fortalecer la certificación de origen con el objetivo de reducir costos logísticos y facilitar la llegada de mercancías.

Envíos de café y cacao con oportunidad a El Salvador (Foto: Difusión)

Envíos el último año

Según cifras del ADEX Data Trade, los envíos a la nación centroamericana en el 2025 sumaron US$ 70.4 millones, registrando una leve caída de -0.7% respecto al año previo. Predominan los bienes industriales, que concentran el 75% del total.

En detalle, el sector químico, con US$ 26 millones 891 mil, se mantiene como el rubro más importante de exportación, con una participación de 38.2%, aunque sufrió una contracción de -11%.

Le siguió la siderometalurgia (US$ 21 millones 372 mil), que representa el 30.3%, destacando por su fuerte alza de 107.6%. Otros que registraron caídas fueron la metalmecánica (-67.5%), textil (-35.1%), agroindustria (-24.1%) y varios (-16.7%).

La partida más requerida

El alambre de cobre refinado fue la partida más solicitada con una participación del 27.4%, seguido por las demás placas y láminas de polímeros de etileno, galletas dulces, poli (tereftalato de etileno), uvas, carburreactores tipo queroseno, las demás placas, láminas, hojas y tiras de los demás poliésteres, entre otros.

La oferta no tradicional representó el 93.9% de las exportaciones totales, mientras que los despachos primarios (US$ 4 millones 310 mil) agruparon el 6.1% restante y experimentaron un incremento de 49.3%.

En el 2025, las principales empresas exportadoras fueron Tecnofil S.A., Transformadora de Metales Lima S.A.C., Peruplast S.A., Mondelez Perú S.A. y SAN Miguel Industrias PET S.A.