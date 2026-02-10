Agroexportaciones peruanas crecieron 17.3% en el 2025. (Foto: Andina)
Agroexportaciones peruanas crecieron 17.3% en el 2025. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

aumentaron en un 17.3% en comparación el año 2025.

Según la entidad, estas ventas representaron un total de 15 mil 013 millones de dólares.

, debido a las mayores exportaciones de café sin tostar sin descafeinar y azúcar refinada ,cuyas ventas ascendieron en 63.2% y 13.8%, respectivamente.

cifra mayor a lo observado en el 2024.

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron:

  • arándanos frescos con 2457 millones de dólares (18.8% de participación)
  • uvas frescas con 1960 millones de dólares (15%)
  • paltas con 1363 millones de dólares (10.4%)
  • cacao en grano crudo con 913 millones de dólares (7%)
  • espárragos frescos con 409 millones de dólares (3.1%).
También destacaron mangos frescos, cítricos, alimentos para animales, otras frutas, manteca de cacao con acidez superior, etc.

Los productos con mayor contribución fueron:

  • uvas frescas (15%)
  • arándanos frescos (8.2%)
  • cacao en grano crudo (23.4%)
  • paltas (9.2%)
  • manteca de cacao de acidez superior (96.3%)
  • otros frutos (70.1%)
  • carmín de cochinilla (94.1%)
  • mango congelado (86.4%)
  • cacao en polvo (66.2%)
  • grasa y aceite de cacao (5,454.4%)
“Estamos frente a un nuevo récord en agroexportaciones, desde el Midagri vamos a seguir gestionando accesos para los productos peruanos en el mundo y además, vamos a seguir impulsando la diversificación de la oferta exportable del país”, mencionó el ministro Vladimir Cuno.

Estas naciones concentraron el 77.5% del total del valor exportado en el 2025.

Los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá, Ecuador. (Foto: Andina)
