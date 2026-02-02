Grupo Cultivemos, empresa peruana especializada en producción y exportación de frutas y verduras frescas, tanto convencionales como orgánicas, reporta que la campaña de palta Hass en Perú avanza según lo previsto y anticipa un mayor volumen nacional frente al año pasado, impulsado por nuevas áreas que entran en etapa productiva.

En detalle, la temporada comenzó de forma progresiva en noviembre, inicialmente con fruta procedente de las zonas altoandinas. Actualmente, el país se encuentra en una fase de transición hacia los valles interandinos y, en las próximas semanas, hacia los valles costeros.

“Estamos en las últimas semanas de la fruta de la sierra y en el inicio de los primeros volúmenes de los valles más cercanos a la costa”, indicó Fernando Hidalgo, gerente de Cultivemos, a Fresh Plaza.

En términos productivos, la campaña de la sierra ha sido similar a años anteriores, aunque las lluvias recientes han obligado a ralentizar las cosechas para proteger la calidad. “Hay campos donde, tras dos o tres días de lluvia, el suelo se satura y tenemos que parar y monitorear hasta que las condiciones sean adecuadas”, explicó.

A nivel nacional, la agroexportadora prevé un incremento de volumen frente a la campaña pasada, aunque sin grandes cambios en el rendimiento por hectárea. “El aumento vendrá principalmente de nuevas áreas que están entrando en sus años productivos; la productividad por hectárea es muy similar al año pasado. Este mayor impacto se espera especialmente a partir de la segunda quincena de abril, cuando la costa gane protagonismo”, afirmó.

En el plano comercial, Europa sigue siendo el principal destino de la palta Hass, aunque también destacan mercados como Rusia y Japón.

Cultivemos prioriza Europa y Asia en su estrategia comercial de palta Hass

En el ámbito comercial, Europa se mantiene como el principal mercado de la palta Hass, junto con destinos como Rusia y Japón. En cuanto a Estados Unidos, la empresa señaló que aún no es una plaza prioritaria para la oferta peruana, a la espera de una menor presencia de producto mexicano, aunque anticipa una ventana interesante más adelante en la campaña.

En Asia, Corea del Sur se posiciona como uno de los mercados con mayor evolución. “El crecimiento en Corea es muy interesante, sobre todo porque el consumidor está entendiendo cada vez mejor el producto”, sostuvo.

Y es que el mercado coreano ha avanzado desde una preferencia por fruta muy verde hacia una mayor aceptación de las características naturales de la palta Hass, lo que ha reducido castigos y mermas.

Si bien la competencia con otros orígenes como Colombia, Marruecos, España o Sudáfrica está presente, el equilibrio entre oferta y demanda ha sostenido los precios. “A partir de la quincena de marzo será clave trabajar bien los canales de distribución para defender los precios, porque el mercado spot podría complicarse con mayores llegadas”, advirtió.

