Con el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que se realiza hasta la quincena del mes de mayo, miles de trabajadores formales en el Perú acceden a un ingreso que, en el contexto actual, puede ser retirado de manera extraordinaria. Esta medida, aprobada en años recientes, permite disponer de estos fondos de forma excepcional, por lo que su uso adecuado resulta clave para la estabilidad financiera del hogar.

En un contexto donde las familias enfrentan decisiones financieras cada vez más complejas —entre el pago de deudas, la necesidad de liquidez y la búsqueda de rentabilidad—, la duda sobre si gastar, ahorrar o invertir la CTS cobra mayor relevancia.

A ello se suma un escenario económico marcado por cierta cautela ante el proceso electoral, donde la incertidumbre sobre el rumbo económico puede influir en las decisiones de gasto y financiamiento de los hogares.

“Si bien el entorno económico muestra señales de estabilidad, con una inflación anual cercana al 3.8% y una tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 4.25%, tomar decisiones sin planificación puede afectar el valor real del dinero y la salud financiera en el mediano plazo”, resalta Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Frente a este escenario, diversos especialistas recomiendan evitar decisiones impulsivas y analizar la situación financiera antes de disponer de este dinero. “La CTS debe entenderse como una reserva estratégica. Bien utilizada, permite fortalecer la estabilidad del hogar, reducir la vulnerabilidad ante emergencias y evitar recurrir a deuda costosa en caso de una caída de ingresos”, agrega Ojeda.

En esa línea, el especialista en finanzas detalla que existen tres criterios clave que deben evaluarse antes de tomar una decisión: el nivel de endeudamiento, la necesidad de liquidez y el horizonte de uso del dinero. A partir de ello, se pueden definir las siguientes estrategias:

¿Cuándo conviene usar la CTS para pagar deudas? Si una persona mantiene deudas con tasas de interés elevadas, especialmente tarjetas de crédito o préstamos de consumo, utilizar la CTS para cancelarlas puede ser la decisión más eficiente. “Reducir este tipo de obligaciones no solo alivia la carga mensual, sino que mejora la salud financiera del hogar en el corto plazo”, señala Ojeda . ¿Cuándo es mejor ahorrar? Para quienes no tienen deudas urgentes, el ahorro cobra mayor relevancia, especialmente si no cuentan con un fondo de emergencia. La CTS puede cumplir un rol clave como respaldo ante imprevistos o para metas de corto y mediano plazo, como educación, salud o la inicial de una vivienda . ¿Y en qué casos invertir? La inversión puede ser una alternativa para quienes ya tienen cubierta su liquidez básica. En estos casos, el tipo de instrumento dependerá del perfil de riesgo. Desde opciones conservadoras como depósitos a plazo, hasta alternativas más dinámicas como fondos mixtos o renta variable, siempre considerando la posibilidad de volatilidad .

Finalmente, advierte que uno de los errores más comunes es tratar la CTS como un ingreso de libre disposición para consumo inmediato. “Cuando se usa sin planificación, se pierde su principal valor, que es actuar como un respaldo financiero. La clave está en tomar decisiones alineadas a las necesidades reales del hogar y no a impulsos momentáneos”, concluye.