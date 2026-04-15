Los fondos universitarios tienen dos componentes, funcionan como un ahorro y también cuentan con un seguro, pues si durante el periodo de tiempo de ahorro la persona fallece o cae en invalidez, se activará el seguro por un monto similar al que la persona tenía previsto ahorrar, explicó Carlos Nakandakare, director de la unidad de negocio vida de Mapfre.

Al monto ahorrado se le suman los intereses generados. Las aseguradoras suelen invertir estos fondos en instrumentos de renta fija. “Las tasas varían, dependiendo de la moneda o plazo. En este momento ofrecemos en fondos universitarios una rentabilidad que va de entre el 4% al 5% anual”, agregó Carlos Nakandakare.

El ahorro lo entregan en cinco armadas anuales, con el objetivo de cubrir el costo de los estudios universitarios, que suelen tomar cinco años. La suma asegurada dependerá de los aportes previstos a realizar.

“Por ejemplo, si tomo un fondo universitario con suma asegurada de S/ 100,000 y debo pagar una prima mensual de S/ 100, al vencimiento de la póliza recibiré los S/ 100,000, dividido en cinco anualidades de S/ 20,000 (más los intereses que se generen). Pero si en el camino hay fallecimiento o invalidez, esos S/ 100,000 se darán a mis hijos al término del plazo de vencimiento de la póliza. Le darán esas cinco armadas de S/ 20,000 para cubrir la educación superior planificada”, explicó Carlos Nakandakare.

Las aportaciones normalmente son mensuales, pero también se pueden pactar abonos trimestrales, semestrales o anuales. “Se recomienda empezar lo antes posible. Si el hijo tiene 10 años, convendría un fondo a seis años. Tenemos plazos de seis a veinte años”, anotó Nakandakare.

En Perú, el costo total de una carrera en una universidad privada puede ir desde los S/ 23,000 hasta superar los S/ 300,000, dependiendo de la facultad y la institución, refirió por su parte Rodrigo Zavala, gerente de vida y pensiones de Pacífico Seguros.

Por ello recomienda contratar el fondo universitario con anticipación. “Empieza cuando tus hijos sean pequeños. Mientras antes se inicie, mayor será el tiempo para acumular el capital necesario”, remarcó.

Se debe considerar que, para adquirir este fondo, se debe tener un vínculo familiar con el menor, por lo que pueden adquirirlo los padres, abuelos o tíos, agregó Rodrigo Zavala.

“La universidad no es un gasto inmediato, pero sí una responsabilidad futura que puede planificarse desde los primeros años de vida del hijo. Cuando se combina ahorro con protección, no solo se acumula un capital, sino que se asegura que, ante cualquier imprevisto, ese fondo llegue en el momento previsto y cumpla su propósito educativo”, subrayó Zavala.