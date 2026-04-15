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José Carlos Reyes Leyva
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Con el objetivo de ahorrar para cubrir el futuro costo de la universidad de los hijos, muchas personas optan por un fondo universitario, ¿cuáles son las características de este producto financiero?

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