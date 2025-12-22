En diciembre las personas podrían contar con excedentes, tras recibir la gratificación. O también tras retirar parte de sus fondos de AFP. Si se busca ahorrar este dinero, una importante alternativa será optar por un depósito a plazo fijo.
Los depósitos a plazo fijo ofrecen una mayor tasa de interés en comparación a una cuenta de ahorro simple. Pero el requisito será mantener el depósito por un tiempo pactado con la entidad financiera, por ejemplo, tres meses, seis meses o un año.
La tasa de interés de un depósito a plazo fijo puede llegar a duplicarse, según la entidad financiera elegida. Por ejemplo, realizaremos un comparativo para las tasas de interés de los depósitos a plazo de un año.
En el caso de la Caja Rural Incasur, la tasa de interés es de 6.20% anual en promedio, según datos reportados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Mientras que en el Scotiabank la tasa de interés promedio es de 2.91% anual (ver tasas sombreadas en los cuadros).
A continuación, presentamos las tasas de interés por depósitos a plazo en los bancos:
A continuación, presentamos las tasas de interés por depósitos a plazo en las financieras:
A continuación, presentamos las tasas de interés por depósitos a plazo en las cajas municipales:
A continuación, presentamos las tasas de interés por depósitos a plazo en las cajas rurales:
Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, refirió que será importante revisar entre las diferentes entidades. “En promedio las financieras y cajas pagan las mayores tasas, pero también hay algunos bancos pequeños que pagan buenas tasas”, subrayó.
También recomendó revisar las condiciones del depósito a plazo, en caso la persona tenga que retirar el dinero antes de cumplir con el periodo pactado.
“Si tengo una emergencia y retiro antes, algunas entidades pagan una tasa menor; pero otras pagan cero. Entonces es una variable a considerar para tomar una buena decisión”, anotó.
Por otro lado, Carrillo destacó que todas estas entidades cuentan con el Fondo de Seguro de Depósito, el cual actualmente cubre por un monto de S/ 116,700, en caso alguna de estas entidades quiebre.
“En cambio las cooperativas, que son 240, tienen un seguro chiquito de S/ 10,000 para 20 de ellas y S/ 5,000 para el resto. Entonces eso es más riesgoso”, advirtió.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.