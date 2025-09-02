El presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), Jorge Delgado, expresó su preocupación frente a las extorsiones contra las micro y pequeños empresarios en Lima Norte y otras zonas del país, calificándolas como una realidad creciente. Señaló que lo revelado recientemente en una nota de Gestión por las cajas municipales, según la cual más del 50% de las mypes en estas zonas paga cupos, “es cierto”, y advirtió que esta situación se ha agravado a raíz de la ley de topes de tasas de interés aprobada en 2021.

Según Delgado, la ley de topes de tasas de interés, que buscaba proteger a los consumidores, ha contribuido al crecimiento del “gota a gota”, que ahora no solo concede préstamos, sino que también extorsiona a los empresarios que no acceden a ellos.

“En abril del 2021 se creó la Ley de Topes de Tasa de Interés. A pesar de que las instituciones como el BCR, el Ministerio de Economía y los gremios de microfinanzas mandaron los informes, no hicieron caso. No se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta de que esto iba a tener un impacto negativo . Esa ley es la que ha promovido los préstamos gota a gota y que hoy ha escalado en las extorsiones”, explicó en entrevista a Cuentas Claras, de Canal N.

“Si el empresario se niega a recibir el préstamo, lo amenazan, lo extorsionan” , agregó Delgado. Según dijo, esta situación ha llevado a que muchas mypes no puedan cumplir con sus obligaciones financieras, porque una parte de sus ingresos se destina al pago de cupos a los extorsionadores.

“Si antes un gasto era de mil, ahora se eleva a mil quinientos porque tengo que pagar el cupo. Para sostener el negocio, hay que subir precios, generando inflación en la zona”, añadió.

Jorge Delgado, presidente de Asomif, alerta que las micro y pequeñas empresas pagan cupos ante el crecimiento del ‘gota a gota’ y la inseguridad generada por la ley de control de tasas. Foto: Captura Canal N.

La situación ha derivado en el cierre de negocios. Delgado indicó que solo en el caso de las bodegas, unas 5,000 han cerrado debido a las amenazas y al aumento de los pagos informales. Estas pequeñas empresas son clientes de las microfinancieras, por lo que sus cierres afectan también al sistema financiero.

Además, los trabajadores de las entidades microfinancieras también enfrentan riesgos. “Las organizaciones criminales han tomado territorios, impiden el ingreso de asesores de negocios y amenazan de muerte a los trabajadores. Muchos deben acudir sin celulares o acompañados para visitar a sus clientes”, alertó.