Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República. Foto: GEC / Alessandro Currarino
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional puso fin a la etapa de investigación en el proceso contra el exmandatario y otros, por el presunto delito de lavado de activos y dispone que el caso pase a juicio oral en un Juzgado Penal Colegiado.

El proceso también involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, que enfrentarán juicio junto al expresidente de la República.

En la resolución del juez Chávez Tamariz, se señala que se han admitido 2,577 medios probatorios.

Además, la fiscalía solicita una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y su socio Gerardo Sepúlveda, así como una reparación civil que alcanza casi 46.7 millones de dólares.

